Ultimo appuntamento per questo mese di maggio con sei nuovi film in uscita nelle nostre sale cinematografiche, tra questi anche un “mostruoso” ritorno.

Film al cinema dal 30 maggio: i più attesi

Uno dei film più attesi di questa settimana è sicuramente il secondo capitolo della nuova saga dedicata al kaijū nato in Giappone più famoso del grande schermo. “Godzilla 2 – King of the Monsters” di Michael Dougherty con Millie Bobby Brown, Vera Farmiga e Ken Watanabe protagonisti, vede questa volta Godzilla confrontarsi con tre mostri titanici Mothra, Rodan e King Ghidorah, terribile mostro a tre teste. La salvezza dell’umanità dipenderà ancora una volta dal potentissimo lucertolone aiutato dall’ agenzia cripto-zoologica Monarch.

“L’angelo del crimine” è un film scritto e diretto da Luis Ortega che segue la vera storia del giovane serial killer argentino Carlos Robledo Puch, soprannominato “L’Angelo della morte”, colpevole di numerosi crimini: tra cui omicidi, rapine e stupri.

Film al cinema dal 30 maggio: pellicole italiane

Un documentario e un film biografico sono i due nuovi film italiani in uscita questa settimana nelle nostre sale cinematografiche.

Presentato alla 69^ edizione della Berlinale, “Selfie” di Agostino Ferrente porta in sala un agrodolce spaccato di Napoli. Raccontato dagli occhi di due sedicenni che, così come i loro coetanei, da sempre sono i testimoni silenziosi del labile confine tra il bene e il male.

“Primula Rossa” è ispirato alla storia di Ezio Rossi un ex membro dei NAP, Nuclei Armati Proletari, che ha passato quasi tutta la sua vita tra il carcere e l’ospedale psichiatrico giudiziario. Qui troverà una possibilità per redimersi nella figura dello psichiatra Lucio, impegnato a restituire i diritti di cittadini a persone ormai escluse dalla società.

Film al cinema dal 30 maggio: pellicole francesi

Sono due i film provenienti dalla Francia in uscita da oggi al cinema.

“Quel giorno d’estate” è un film drammatico diretto da Mikhael Hers. Ambientato a Parigi, la pellicola segue le vicende di David che, per sbarcare il lunario, fa piccoli lavori saltuariamente. Sfortunatamente, a causa di un attentato terroristico nella capitale francese, sua sorella rimane uccisa e la vita di David viene fortemente scossa dal dolore. Cercando di superare il proprio dolore dovrà anche occuparsi della sua piccola nipote di appena sette anni.

Il secondo film in uscita è “Pallottole in libertà” una commedia diretta da Pierre Salvadori. In una cittadina della Costa Azzurra, la detective Yvonne, vedova da poco, scopre che suo marito, eroe e capitano della polizia, in realtà non era l’uomo da lei idealizzato. Durante un caso scopre che un innocente è stato condannato ad otto anni di prigione. Da questo Yvonne cercherà in tutti i modi di salvare il povero detenuto.

Tomas Barile

30/05/2019