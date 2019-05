Selfie: un racconto dell'immobilità

Il documentario diretto da Agostino Ferrente è sicuramente un progetto ambizioso e alla fine ben riuscito, nonostante alcuni momenti morti. Il film ha questa particolare costruzione in cui i protagonisti narrano le storie e le abitudini del Rione Traiano di Napoli, attraverso un telefonino tenuto a mo di "selfie". Una tecnica di ripresa in cui i due guardano il display del cellulare tenendolo sempre da una amano rivolto a loro. L'oggetto (uno dei più comuni e utilizzati dei nostri tempi) assume il ruolo di macchina da presa, acquistando l'onore e l'onere di principale fautore dell'arte cinematografica. Un intuizione semplice ma efficace, in grado di mostrarci a pieno una realtà spoglia di qualsiasi artificio esterno che potrebbe accadere in sala di montaggio. Difatti nonostante la tecnica di ripresa sia quella del selfie, sta ai protagonisti Pietro e Alessandro decidere cosa mostrare, come mettersi e quando farlo. Vedremo infatti molto spesso scene vuote, in cui i ragazzi guardano la fotocamera senza dire o fare qualcosa. Minuti e minuti di silenzio che hanno il solo scopo di inquadrare la realtà, ed essa è composta soprattutto dalle persone che vivono in quella zona, in questo caso i due protagonisti, i quali non sono obbligati a intrattenere sempre con dialoghi, ma semplicemente sono immobili e stoici. Invece saranno proprio loro due a costruirsi una realtà fittizia: come ad esempio la scena in cui prendono il sole con il cocktail in mano (immagine utilizzata come locandina tra l'altro) sembra ambientata in spiaggia, invece si scoprirà che i due stavano davanti a un bar ben lontani dal mare. Quasi a volerci dire che l'unico elemento di finzione è la fantasia di Pietro e Alessandro, che usano la cosa più comune e semplice per evadere dalla realtà: l'immaginazione. Effettivamente tali scene sono piuttosto lunghe e potrebbero annoiare lo spettatore, ma si tratta di una scelta artistica e come tale va rispettata. Nonostante ciò, la pellicola ha una durata abbastanza esigua rispetto all'ora e mezza classica che possiedono la maggior parte dei film (in questo caso 76 minuti).

Selfie: uno spazio da esplorare e da conoscere

Il documentario si concentra principalmente sulla storia dei due sedicenni, ma lasciando molto spazio alla storia di un altro ragazzo di sedici anni che viveva nel loro stesso quartiere, ma nel 2014 fu ucciso sfortunatamente da un carabiniere. La vicenda ha toccato profondamente le persone e in particolar modo i ragazzi del quartiere, proprio perché già la criminalità là è molto diffusa e non ci si aspetterebbe un'azione simile dalle forze dell'ordine. Le vite dei giovani in questi ambienti è molto allo sbando: Pietro vorrebbe fare il parrucchiere ma non trova lavoro, Alessandro invece ha lasciato la scuola e fa il garzone in un bar guadagnando poco. Vite allo sbando, ma rispetto alla grande mole di ragazzi che senza lavoro si dedica allo spaccio, le scelte dei due protagonisti sono molto coraggiose. "Selfie" vuole essere sia un mezzo di denuncia sia di esplorazione, di un luogo che molti conoscono solo grazie ai vari stereotipi diffusi. Uno spazio in cui è necessario la mano di Pietro e Alessandro per poter essere scoperto al meglio; da coloro che vi abitano e lottano costantemente contro un quartiere inospitale per la maggior parte dei ragazzi. Ma che non va assolutamente dimenticato, così come la storia di Davide che resti nella memoria di tutti e, in questo caso, anche nella memoria del cellulare.

Francesco Fabrizi