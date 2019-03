Primula Rossa (2019)

Regia: Franco Jannuzzi

Cast: Salvatore Arena, David Coco, Fabrizio Ferracane, Ezio Rossi, Maurizio Marchetti, Roberto Herlitzka

Genere: Biografico, Drammatico, colore

Durata: 76 minuti

Produzione: Italia, 2019

Distribuzione: Fondazione di Comunità di Messina e Ecosmedia

Data di uscita: 9 maggio 2019

“Primula Rossa” è ispirato alla storia di Ezio Rossi un ex membro dei NAP, Nuclei Armati Proletari, che ha passato quasi tutta la sua vita tra il carcere e l’ospedale psichiatrico giudiziario. In questo film documentario la sua vita viene intrecciata con altri internati dell’ospedale per i più vari motivi. Ezio Rossi troverà nella figura dello psichiatra Lucio una possibilità per redimersi, il quale cercherà di restituire i diritti di cittadino a persone ormai escluse dalla società.

Primula Rossa: persone in cerca di riscatto

“Primula Rossa” è un film in parte biografico scritto da Massimo Barilla e Angelo Righetti, diretto da Franco Jannuzzi al suo esordio dietro la macchina da presa.

Protagonista del film è l’attore messinese Salvatore Arena al suo primo lungometraggio, affiancato nel ruolo dello psichiatra da David Coco (“I Cantastorie” di Gian Paolo Cugno, “La fuitina sbagliata” di Mimmo Esposito).

“Primula Rossa” è stato prodotto da Radical Plans in collaborazione con Fondazione di Comunità di Messina, Fondazione Hocynus Orca, Ecosmed, Ecosmedia, Talento Dinamico, Mana Chuma. Il film inoltre si è prefissato di valorizzare il programma di welfare comunitario “Luci è Liberta”, che ha permesso di liberare oltre sessanta persone in due anni dall’Ospedale Psichiatrico di Barcellona Pozzo di Gotto, tra cui lo stesso Ezio Rossi.

Gli incassi del film, al netto delle spese, saranno infatti totalmente devoluti a sostenere i progetti per la lotta alla povertà coordinati dalla Fondazione di Comunità di Messina e per sostenere la liberazione di altri pazienti dell’ospedale.