Amanda (2019)

Titolo originale: Amanda

Regia: Mikhael Hers

Cast: Vincent Lacoste, Isaure Multrier, Stacy Martin, Claire Tran, Nabiha Akkari, Marianne Basler, Ophélia Kolb, CJ Parson, Jonathan Cohen, Bakary Sangaré, Zoé Bruneau

Genere: Drammatico

Durata: 1 07 minuti

Produzione: Arte France Cinéma, Pyramide Films, Nord-Ouest Productions

Distribuzione: Officine Ubu

Data di uscita: 2 maggio 2019

Amanda è un film drammatico diretto da Mikhael Hers; ambientato a Parigi racconta la storia di David (Vincent Lacoste), alle prese con la sua nipotina Amanda (Isaure Multriere).

Amanda: Una triste storia di famiglia e di perdita

La pellicola narra le vicende di questo giovane ragazzo, il quale per occupazione fa piccoli lavori saltuariamente, che ha pochissimi contatti con la sua famiglia, se non per sua sorella, Sandrine, con la quale ha uno stretto legame. Sfortunatamente a causa di un attentato terroristico nella capitale francese, la sorella di David rimane uccisa e la vita di quest’ultimo viene fortemente scossa: dovrà resistere al dolore e al trauma della perdita del parente e allo stesso tempo occuparsi della sua piccola nipote di appena sette anni.

Amanda: il cast

Isaure Multriere interpreta Amanda, la nipotina del protagonista con l’onore di sopportare la scomparsa della madre. Vincent Lacoste (“La Vie très privée de Monsieur Sim”, ”Lolo – Giù le mani da mia madre”, “Tutti gli uomini di Victoria”) è Il giovane con il compito di badare alla piccola. Ophélia Kolb (“Associés contre le crime”, “Jamais le premier soir”, “Monsieur et Madame Adelman”) è Sandrine, la sorella di David. Stacy Martin (“Il racconto dei racconti – Tale of Tales”, “Il mio Godard”, “Tutti i soldi del mondo”) è Lena, una bella ragazza che si trasferisce accanto al protagonista, così tra i due nasce un profondo rapporto fatto anche di amore.

La sceneggiatura della pellicola è scritta da Maud Ameline e dallo stesso regista Mikhael Hers.

Il film sarà distribuito dalla Officine Ubu e sarà nelle sale italiane dal 2 maggio 2019.