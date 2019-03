Titolo originale: El Angel

Regia: Luis Ortega

Cast: Lorenzo Ferro, Cecilia Roth, Chino Darín, Luis Gnecco, Peter Lanzani, Mercedes Morán, Malena Villa, Fernando Noy, William Prociuk

Genere: Biografico, drammatico

Durata: 126 minuti

Produzione: Spagna, Argentina, 2018

Distribuzione: Movies Inspired

Data di uscita: 27 giugno 2019

"El Angel" è un film scritto e diretto da Luis Ortega che segue la vera storia del giovane serial killer argentino Carlos Robledo Puch, soprannominato "L'Angelo della morte", colpevole di numerosi crimini: tra cui omicidi, rapine e stupri.

El Angel: l'apparenza inganna...

Carlos è un ragazzo cresciuto in una famiglia della classe lavoratrice e al primo impatto non si direbbe affatto che sia un criminale, data la sua faccia d'angelo. Nella sua infanzia era abbastanza riservato e timido. A 19 anni però, con il suo amico e complice Jorge Antonio Ibañez, inizia la sua carriera criminale che si apre con una rapina della discoteca Enamor e due omicidi, rispettivamente di un guardiano notturno e del proprietario del locale. Per tutto un anno della sua vita continua la lista di crimini, alla quale si aggiungono altre nove vittime (arrivando ad un totale di undici morti, tra cui anche un suo complice Héctor Somoza), varie rapine e stupri. Fortunatamente questa attività criminale sarà destinata a cessare, dato che la sua mente folle non riesce a distinguere gli amici dai nemici.

El Angel: il cast

Lorenzo Ferro fa il suo debutto sul grande schermo con il ruolo del protagonista Carlos Robledo Puch. Luis Gnecco ("Neruda", 2016; "Non uccidere", 2017) interpreta Héctor Somoza, complice dell'Angelo della morte in svariati crimini. Tra gli altri membri del cast troviamo Chino Darin ("Morte a Buenos Aires", 2014; "La reina de España", 2016), Cecilia Roth ("Tutto su mia madre", 1999; "Gli amanti passeggeri", 2013) e Peter Lanzani ("Il clan", 2015; "Solo se vive una vez", 2017). Oltre a Luis Ortega, alla sceneggiatura del film hanno collaborato anche Sergio Olguín e Rodolfo Palacios.