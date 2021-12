Tra la fine di quest’anno e l’inizio del nuovo anno sono in uscita nelle nostre sale cinematografiche cinque nuovi film.

Film al cinema dal 30 dicembre: la befana che saluta l’anno

Da oggi è in uscita al cinema il secondo capitolo della commedia nostrana dedicata alla figura della Befana. In “La Befana vien di notte II – Le Origini” diretto questa volta da Paola Randi che subentra a Michele Soavi regista della pellicola del 2018, i protagonisti della storia sono Zoe Massenti, Fabio De Luigi, Corrado Guzzanti e Monica Bellucci. Il film è ambientato nel XVIII secolo e segue la storia di Paola, una piccola ladruncola che si mette spesso e volentieri nei guai. Purtroppo la ragazzina si imbatte nel barone De Michelis, un uomo terribile e malvagio, che odia a morte le streghe e ha una gran sete di potere.

“Illusioni perdute” è un film diretto da Xavier Giannoli, in Concorso alla 78ª Mostra del Cinema di Venezia, tratto dall’omonimo romanzo di Balzac. Protagonisti della storia sono Cécile De France, Gérard Depardieu e Xavier Dolan. Lucien è un giovane poeta sconosciuto francese del XIX secolo. Vive in provincia e decide di andare a Parigi per trovare la celebrità. La sua avventura nella capitale sarà costellata di varie delusioni e disavventure.

Film al cinema dal 1 gennaio: inizia un nuovo anno

Uno dei film più attesi in uscita nelle nostre sale nel nuovo anno è il quarto capitolo di una delle saghe cyberfuturistiche più importanti del grande schermo. In “Matrix Resurrections” diretto da Lana Wachowski rivedremo vecchie conoscenze come Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss affiancate da new entry come Neil Patrick Harris, Jessica Henwick e Yahya Abdul-Mateen II nelle vesti di un giovane Morpheus. In un mondo in cui sussistono due realtà, Neo sarà costretto ancora una volta a seguire il coniglio bianco. Questa scelta sarà l’unica via percorribile per entrare o uscire da Matrix, che è più forte, più sicuro e più pericoloso che mai.

“Belli ciao” è una commedia italiana diretta da Gennaro Nunziante, regista dei film di Checco Zalone, interpretata dal duo Pio e Amedeo nel loro secondo lungometraggio. Due inseparabili amici, cresciuti in una città del Sud, dopo aver raggiunto la maturità, dovranno affrontare l’eterno dilemma di rimanere nel proprio paese d’origine, o lasciare la città in cerca di un futuro migliore. I due prenderanno scelte differenti dividendo le loro strade e la loro amicizia.

“Me Contro Te – Persi nel tempo” è il terzo capitolo delle avventure di Luì e Sofì. In questo nuovo film, sempre per la regia di Gianluca Leuzzi, i Me Contro Te viaggeranno nel tempo, con l’amico Pongo ma anche i nemici di sempre, il Signor S e Perfidia, e una nuova agguerritissima nemica.

Tomas Barile

30/12/2021