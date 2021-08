Regia: Xavier Giannoli

Cast: Cécile De France, Gérard Depardieu, Xavier Dolan, Jeanne Balibar, Benjamin Voisin, Vincent Lacoste, Louis-Do de Lencquesaing, Alexis Barbosa, Marie Cornillon, Jean-François Stévenin

Genere: Drammatico, colore

Durata: 144 minuti

Produzione: Francia 2021

Distribuzione: I Wonder Pictures

“Illusions Perdues” è un film diretto da Xavier Giannoli, in Concorso alla 78ª Mostra del Cinema, tratto dall’omonimo romanzo di Balzac, decima opera delle “Scene di vita di provincia (Scènes de la vie de province)”, il secondo degli svariati cicli narrativi dell'ambiziosa serie de La Comédie humaine.

Illusions Perdues: la trama

Lucien è un giovane poeta sconosciuto francese del XIX secolo. Vive in provincia e decide di andare a Parigi per trovare la celebrità. La sua avventura nella capitale sarà costellata di varie delusioni e disavventure. Una commedia umana dove tutto può essere comprato o venduto, il successo letterario e la stampa, la politica e i sentimenti, la reputazione e l’anima...

Un film in costume tratto da un grande classico letterario

“Il romanzo di Balzac rivela la matrice del mondo moderno, il momento in cui un’intera civiltà era sul punto di cedere alla legge del profitto. Volevo prolungare quel gesto grazie al cinema, prendendomi, rispetto al testo originale, delle libertà che mi permettessero di esprimerne lo spirito.” È il commento del regista Xavier Giannoli al suo lavoro in Concorso al Lido. Un classico di Balzac diventa una metafora per raccontare il mondo e l’umanità di ieri come di oggi. Un grande cast che vede tra gli altri Gérard Depardieu già nei suoi film e il regista/attore cult Xavier Dolan per una volta non dietro la telecamera.