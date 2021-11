La befana vien di notte II – Le origini (2021)

Regia: Paola Randi

Cast: Bellucci, Zoe Massenti, Alessandro Haber, Herbert Ballerina, Guia Jelo, Corrado Guzzanti e Fabio De Luigi

Genere: commedia, colore

Durata:

Produzione: Italia, 2021

Distribuzione: 01 Distribution

Data di uscita: 30 dicembre 2021

"La befana vien di notte II - Le origini" di Poala Randi, è una sorta di sequel di del film "La befana vien di notte" con Paola Cortellesi, campione al botteghino nel 2018.

Racconta la storia di Paola appunto, una giovane dedita alle truffe, che vive di espedienti, e un giorno si caccia in un guaio più grande di lei. Ostacola i piani del cattivo Barone De Michelis, e per un pelo non finisce bruciata al rogo. A venirle in soccorso la dolcissima e bellissima, una strega buona, che dedica tutta se stessa ai bambini.

Sarà per Paola l'inizio di un'incredibile avventura, tra magia e apprendistato, che le farà vivere esperienze indimenticabili. Naturalmente non mancheranno guai e imprevisti, a rendere tutto ancor più elettrizzante.

Cast e crew de "La befana vien di notte II - Le origini"

Paola Randi è una regista stimata e premiata, che con questo film confeziona un prodotto leggero, per tutta la famiglia. Un nutrito cast di noti attori ed attrici affolla la pellicola. Ad interpretare Paola la nota tiktoker Zoe Massenti, mentre Dolores ha le fattezze di Monica Bellucci. Nel cast anche Alessandro Haber, Herbert Ballerina, Guia Jelo, Corrado Guzzanti e Fabio De Luigi, quest'ultimo nel ruolo del terribile barone.