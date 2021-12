Regia: Gennaro Nunziante

Cast: Pio D'Antini, Amedeo Grieco

Genere: Commedia

Durata: 90 minuti

Produzione: Italia, 2022

Distribuzione: Vision Distribution, Fremantle

Data di uscita: 1 gennaio 2022

"Belli ciao" è una commedia italiana diretta da Gennaro Nunziante, regista dei film di Checco Zalone, interpretata dal duo Pio e Amedeo nel loro secondo lungometraggio. Dopo il successo di “Amici come noi”, la coppia di foggiani torna nuovamente sul grande schermo in veste di protagonisti assoluti. La pellicola è prodotta da Lorenzo Mieli per Fremantle in collaborazione con Vision Distribution, ed è disponibile nelle sale italiane dal 1 gennaio 2022 e successivamente sulle piattaforme streaming Sky e Prime Video.

Belli Ciao: Trama

Due inseparabili amici, cresciuti in una città del Sud, dopo aver raggiunto la maturità, dovranno affrontare l'eterno dilemma di rimanere nel proprio paese d'origine, o lasciare la città in cerca di un futuro migliore. I due prenderanno scelte differenti dividendo le loro strade e la loro amicizia.

Amedeo decide di trasferirsi al Nord inseguendo il sogno di realizzarsi nel mondo del lavoro, si adatterà ben presto alle nuove abitudini della grande città raggiungendo una brillante carriera. Pio rimarrà al Sud tenendo fede alle sue radici ma farà di tutto per sollevare il problema dei giovani ragazzi del Sud costretti a dover lasciare le proprie famiglie e le loro amicizie per poter intraprendere una degna carriera. I due si ritroveranno, ma questa volta saranno l'uno contro l'altro.