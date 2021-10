Titolo originale: The Matrix Resurrections

Regia: Lana Wachowski

Cast: Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Jada Pinkett Smith, Lambert Wilson, Daniel Bernhardt, Christina Ricci, Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Jessica Henwick, Jonathan Groff, Toby Onwumere, Max Riemelt, Eréndira Ibarra, Priyanka Chopra, Andrew Caldwell, Brian J. Smith, Ellen Hollman

Genere: Fantascienza, colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2021

Distribuzione: Warner Bros Italia

Data di uscita: 1 gennaio 2022

"Matrix Resurrections" è il quarto film del franchise con protagonista Keanu Reeves, nei panni di Thomas A. Anderson, meglio noto come Neo, anagramma di One, l'uno, il prescelto, colui che nel corso della trilogia è passato da programmatore di computer a combattente per la libertà e supereroe. La pellicola è diretta da Lana Wachowski.

Neo, nella sua ultima apparizione in “Matrix Revolutions”, sacrifica se stesso per distruggere l’Agente Smith e realizzare una tregua tra le Macchine e i rimanenti umani liberi. Il suo corpo viene preso dalle Macchine, lasciando la possibilità di un nuovo ritorno.

Matrix Resurrections: la trama

In un mondo in cui sussistono due realtà, Neo sarà costretto ancora una volta a seguire ancora il coniglio bianco. Questa scelta sarà l'unica via percorribile per entrare o uscire da Matrix, che è più forte, più sicuro e più pericoloso che mai.

Il cast

In "Matrix Resurrections" Keanu Reeves vestirà nuovamente i panni di Neo, il prescelto salvatore dell’umanità conosciute come l’Uno, mentre Carrie-Anne Moss ricoprirà, nonostante la morte del personaggio, il ruolo di Trinity, membro della resistenza umana contro le Macchine.

Jada Pinkett Smith è Niobe, abile pilota, specializzata nelle arti marziali, anticamente innamorata di Morpheus.

Lambert Wilson è l'astuto e crudele merovingio, uno dei programmi più antichi all’interno di Matrix che si oppone all’Oracolo, un altro antico programma, e cerca di prendere il suo posto all’interno del sistema.

Daniel Bernhardt ricopre il ruolo dell’Agente Johnson, uno dei tanti programmi Agente di Matrix.

Infine tra gli interpreti principali figura Yahya Abdul-Mateen che sostituirà Laurence Fishbourne nei panni di Morpheus.

