Regia: Gianluca Leuzzi

Cast: Luigi Calagna, Sofia Scalia

Genere: Commedia, colore

Durata: 60 minuti

Produzione: Italia, 2022

Distribuzione: Warner Bros Italia

Data di uscita: 1 gennaio 2022

"Me Contro Te - Persi nel tempo" è una nuova entusiasmante avventura, dopo lo straordinario successo dei primi due film "la vendetta del signor S" e "il mistero della scuola incantata". Nel terzo film, sempre per la regia di Gianluca Leuzzi, i Me Contro Te viaggeranno nel tempo, con l’amico Pongo ma anche i nemici di sempre, il Signor S e Perfidia, e una nuova agguerritissima nemica. Presentato dai Me contro Te sul loro canale YouTube il trailer del loro terzo film, al cinema dal 1 gennaio 2022.

Me contro te - Persi nel tempo: Trama

Un magico viaggio dove i Me Contro Te scopriranno di avere nuovi amici e incontreranno una nuova, agguerritissima nemica. Nel giorno in cui Luì sta finalmente sta per ricevere il diploma da scienziato, Sofì e, il loro amico di sempre, Pongo sono lì al suo fianco per sostenerlo e dargli coraggio. Ancora una volta però, il Signor S e la fedele Perfidia, minacceranno i Me Contro Te. Sofì, con i suoi poteri di fata, e Luì, con la migliore tecnologia degna di un vero scienziato, daranno del filo da torcere ai loro nemici. Qualcosa però, va storto e la magia li catapulterà in luoghi ed epoche lontane, persi nel tempo! Una fantastica ed emozionante avventura al cinema per Luì e Sofì, piena di sorprese e con tanto divertimento per i loro piccoli fan e tutte le famiglie.