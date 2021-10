Ultimo appuntamento per questo mese di ottobre con cinque nuovi film in uscita nelle nostre sale cinematografiche.

Film al cinema dal 28 ottobre: film d’autore

Gabriele Mainetti torna al cinema con “Freaks Out” presentato in concorso al recente Festival di Venezia. Con Claudio Santamaria, Pietro Castellitto, Aurora Giovinazzo e Giorgio Tirabassi protagonisti la pellicola è ambientata sullo sfondo di una Roma durante la seconda guerra mondiale. Quando un gruppo di circensi si ritrova abbandonata a sé stessa, l’impresario Israel decide di fuggire con tutti loro oltreoceano. Ma durante il viaggio, Israel scompare nel nulla, e, senza nessuno che si prenda cura di loro e soprattutto senza il circo, i nostri perdono il loro posizionamento sociale. Decidono, dunque, di mettersi sulle tracce del loro amico Israel, nonostante abbiano oramai i nazisti alle calcagna.

Altro film presentato a questo Festival di Venezia e in uscita da oggi al cinema è “Madres Paralelas” di Pedro Almodóvar, grazie al quale Penélope Cruz ha ottenuto la Coppa Volpi. Due donne molto diverse tra loro in procinto di partorire dividono la stessa stanza di ospedale. Janis la più matura assiste la giovane Ana in una lunga notte tra i corridoi di un ospedale. Tra di loro si creerà un profondo legame.

Film al cinema dal 28 ottobre: le altre uscite

Questa settimana segna il ritorno in sala con il film d’animazione sulla famiglia più terrificante del piccolo e grande schermo “La famiglia Addams 2”. In questo secondo capitolo animato sulla singolare famiglia Addams, Gomez e Morticia saranno alle prese con le crisi adolescenziali di Mercoledì, che attraversa una crisi d’identità, ed alla ricerca del suo posto al mondo. Allo scopo di riconquistare la sintonia perduta, Gomez e Morticia decidono di fare una bella vacanza con tutta la famiglia.

Diego Abatantuono e Frank Matano sono i protagonisti della commedia diretta da Guido Chiesa “Una notte da dottore”. Pierfrancesco è un medico che lavora come guardia notturna per le strade di Roma. Mario invece è un rider che usa la sua bicicletta per fare le consegne. Una notte un incidente imprevisto li farà conoscere. Per non perdere i loro traballanti lavori i due, seppur malvolentieri, uniscono le forze, dando vita ad una notte folle per le vie di Roma, tra consegne di cibo, e cure estemporanee a pazienti in difficoltà.

Prodotto dal premio Oscar Guillermo del Toro e diretto da Scott Cooper esce oggi in sala l’horror “Antlers – Spirito insaziabile” con Keri Russell e Jesse Plemons protagonisti. In una cittadina dell’Oregon un’insegnante di scuola media e suo fratello sceriffo faranno presto conoscenza di un misterioso segreto che si cela dietro uno studente della scuola.

Tomas Barile

28/10/2021