Chi è Frank Matano? Biografia, lavoro e curiosità sulla star di “LOL 3”

Frank Matano è un celebre attore, doppiatore comico italiano. L’artista aveva preso parte alla prima stagione di LOL – chi ride fuori. Quest’anno si è reso protagonista di un grande ritorno nello show di Amazon Prime in qualità di co-conduttore. Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere su di lui.

Indice

Chi è Frank Matano

Nome: Francesco

Francesco Cognome : Matano

: Matano Età: 34

34 Data di nascita: 14 settembre 1989

14 settembre 1989 Luogo di nascita: Santa Maria Capua Vetere

Santa Maria Capua Vetere Segno Zodiacale: Vergine

Vergine Professione : YouTuber, comico e attore

: YouTuber, comico e attore Altezza: 1,86 m

1,86 m Peso: 80 kg

80 kg Colore occhi : Marroni

: Marroni Colore capelli : Castani

: Castani Profilo Instagram Ufficiale: frankmatano

Biografia

Frank Matano è un giovane YouTuber, comico e attore italiano nato il 14 settembre 1989 a Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta. Il 34enne trascorre l’infanzia in Italia ma successivamente si trasferisce negli Stati Uniti d’America, paese d’origine di tua madre. Qui inizia a studiare lingue e consegue il diploma.

Vita Privata

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, sappiamo che attualmente è fidanzato con Ylenia Azzurretti. La ragazza è nata nel 1989 ed è originaria di Caserta. Esercita la professione di regista di documentari e nella sua carriera è importante anche la collaborazione con i The Jackal. Laureata in lettere moderne presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, La trentaquattrenne è appassionata di scrittura e di sceneggiatura.

Carriera

La carriera di Frank Matano inizia sin da quando era giovanissimo. Infatti, ottiene successo all’età di 18 anni condividendo video di scherzi telefonici. Proprio grazie alla piattaforma di YouTube è approdato sul grande schermo, in televisione, videoclip musicali. L’esordio in televisione risale al 2009 a Le Iene e l’anno successivo a Sky Scherzando?. Nel 2012 appare in un video musicale di Max Pezzali per la canzone Ragazzo Inadeguato. Un anno dopo debutta sul grande schermo quando prende parte al cast del film Fuga Di Cervelli. Nel corso degli anni successivi seguono altri successi cinematografici. Nel 2021 diventa un concorrente di LOL – chi ride è fuori. Attualmente, nella seconda e terza stagione dello show comico di Amazon Prime, Matano si cimenta nei panni del co-conduttore al fianco di Fedez.

Cinema

Fuga di cervelli, regia di Paolo Ruffini (2013)

Tutto molto bello, regia di Paolo Ruffini (2014)

Ma che bella sorpresa, regia di Alessandro Genovesi (2015)

Sono tornato, regia di Luca Miniero (2018)

Tonno spiaggiato, regia di Matteo Martinez (2018)

Attenti al gorilla, regia di Luca Miniero (2019)

Una notte da dottore, regia di Guido Chiesa (2021)

Televisione