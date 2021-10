La famiglia Addams 2: un'avventura 'on the road' tra segreti e misteri

Arriva nelle sale nell'autunno 2021 l’atteso capitolo secondo de “La Famiglia Addams” la cui uscita, come per tanti film, ha subito diversi rinvii causa pandemia.

Ne "La famiglia Addams 2" ritroviamo i simpatici componenti della famiglia più ‘alternativa’ della storia, stavolta alle prese coi turbamenti adolescenziali dei figli, soprattutto della maggiore Mercoledì, che non accetta di buon grado la coesistenza tra le regole di convivenza ‘umane’, applicate nella scuola che frequenta, e quelle ‘mostruose’ con le quali è stata allevata.

Il classico rimedio per superare le divergenze familiari è un avventuroso viaggio in camper, per ‘fare gruppo’ e rinsaldare i rapporti reciproci, superando le inevitabili difficoltà che ogni viaggio comporta.

Il tutto naturalmente viene declinato alla ‘maniera Addams’, a partire dalle mete orrorifiche selezionate e, a seguire, dagli ‘svaghi’ scelti nelle diverse tappe.

Un viaggio in famiglia con alle costole un misterioso personaggio

Non manca un tocco di thrilling, con due misteriosi individui che seguono di nascosto i nostri eroi; se aggiungiamo uno zio Fester in gran forma e un Lurch in stato di grazia, abbiamo confezionato un film gradevole, che non delude lo spettatore.

Ritroviamo con piacere anche lo stesso affiatato team di doppiatori del primo capitolo, tra i quali, senza togliere nulla ai bravissimi Gomez/Pino Insegno e Morticia/Virginia Raffaele, va celebrata l’esilarante Nonna Addams/Loredana Bertè.

Insomma un’ora e mezza di relax e divertimento, un prodotto sicuramente pensato per i più giovani, ma da consigliare anche a un pubblico adulto: potrebbe essere una valida scusa per vederlo l’accompagnare un figlio o un nipotino al cinema…naturalmente senza dimenticare i pop corn.

Daniele Battistoni