Madres Paralelas: il tema della maternità in un film che vorrebbe accendere i riflettori sul passato

Due donne, due maternità, due storie a confronto. La matura Janis, professionista affermata, e la giovanissima Ana si incontrano in ospedale, in sala travaglio. Entrambe stanno per partorire per la prima volta, entrambe sono single, ma mentre Janis è felice e non vede l'ora di abbracciare la figlioletta, Ana appare confusa. Comincia così quasi per caso un legame tra le due neomamme che metterà a dura prova la stabilità emotiva di entrambe.

Il film però non è solamente la storia di Janis e Ana, la loro vicenda è inserita tra le maglie di una Storia più grande, quella della Spagna contemporanea.

Per Almodóvar è importante che la Spagna faccia i conti con la propria storia

Una Spagna che ha cominciato dal 2007, quando fu promulgata la legge Zapatero sulla Memoria Storica, a fare i conti coi fantasmi del franchismo. Fin dal 1936, l'inizio della Guerra Civile, processi farsa e esecuzioni sommarie insanguinarono il paese, migliaia di persone furono prelevate dalle case, strappate all'affetto dei propri cari e fucilati. Sepolte in tutta fretta in improvvisate fosse comuni, spesso scavate dagli stessi sventurati, queste vittime ancora aspettano una degna sepoltura. Anche dopo la morte di Franco, nel 1975, la conseguente amnistia ha posto una pietra sopra qualsiasi possibilità di richiesta di giustizia. Oggi, a 45 anni dalla morte del dittatore e circa 80 dai crimini commessi, svanita ormai la possibilità di mettere alla sbarra eventuali criminali di allora, si cerca almeno di restituire i resti dei morti ai loro discendenti.

Un film ben costruito seppur con qualche difetto

Almodóvar come al solito non delude gli aficionados, regalandoci un film ben congegnato, teso e dal gran ritmo. Un sapiente uso delle musiche mantiene l'attenzione ben desta in ogni circostanza; le due ore della pellicola scivolano via velocemente. Se dobbiamo proprio cercare dei difetti li individuiamo in alcuni passaggi della sceneggiatura: senza rivelare troppo, certi sviluppi della vicenda, a tratti drammatica, che lega le due donne, sono un po' scontati. Troppo schematica la divisione della narrazione, con la ricerca della memoria degli anni della guerra civile che apre e chiude il film, e con la vasta parte centrale occupata dalle vicissitudini di Janis e Ana.

Un plauso alle due attrici protagoniste, le 'madri imperfette', come le ha definite lo stesso regista, Penelope Cruz e la giovane Milena Smit. Ritroviamo la sempre affascinante Aitana Sánchez-Gijón, madre di Ana e portatrice di una maternità differente, accompagnata dalle attrici-feticcio di Almodóvar, la simpatica Rossy De Palma e la toccante Julieta Serrano.

Daniele Battistoni