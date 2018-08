Sono cinque i nuovi film in uscita questa settimana di agosto nelle nostre sale cinematografiche, tra questi anche l’ultimo film con Amy Shumer protagonista e il terzo capitolo dedicato alla famiglia più strampalata della Transilvania.

Film al cinema dal 22 agosto: le nuove commedie

In uscita questa settimana al cinema troviamo il film “Come ti divento bella”, una commedia romantica diretta e sceneggiata da Abby Kohn e Marc Silverstain con Amy Schumer, Michelle Williams e Emily Ratajkowski protagoniste. Questo film porta sul grande schermo la storia di Renée Bennett, una giovane ragazza introversa e insicura del proprio aspetto esteriore che, dopo una caduta in palestra, si risveglia convinta di essere sexy e irresistibile. Il film è una commedia che indaga temi come l’apparenza, l’amicizia e l’interiorità, attraverso il punto di vista di una donna che non ha ancora imparato ad accettare sé stessa così com’è.

In arrivo oggi nelle sale anche il terzo capitolo dedicato alla famiglia del conte Dracula in versione animata. In “Hotel Transylvania 3: Una vacanza mostruosa”, tutti i personaggi che popolano l’Hotel Transylvania decidono di imbarcarsi per una crociera sulla lussuosa Monster Cruise Ship. I divertentissimi mostri creeranno in poco tempo disordini sia a livello fisico sia a livello emotivo, con il Conte Dracula che finirà per innamorarsi del misterioso capitano della nave, Ericka.

Film al cinema dal 22 agosto: le altre uscite

Questa settima segna il ritorno nelle sale anche di Ray Breslin, l’esperto di sistemi di sicurezza interpretato da Sylvester Stallone. In “Escape Plan 2 – Ritorno all’inferno” questa volta verrà aiutato dal personaggio interpretato da Dave Bautista, per far evadere un suo collaboratore dall’ AiD, la prigione più sorvegliata al mondo dal quale è impossibile scappare.

In uscita da oggi al cinema anche il film “Fire Squad – Incubo di fuoco“, diretto da Joseph Kosinski con Jennifer Connelly, Taylor Kitsch, Miles Teller, Jeff Bridges e Josh Brolin protagonisti. Il film è basato sulla storia vera dei Granite Mountain Hotshots, un gruppo di pompieri che tentarono di spegnere il violento incendio del 2013 che stava devastando l’Arizona, raccontando il gesto eroico di quegli uomini che fronteggiarono il pericolo per salvare decine di vita umane.

“La settima musa” è un thriller/horror, diretto dal registra spagnolo Jaume Balaguerò, basato sul romanzo di José Carlos Somoza “La dama numero tredici”. Il film segue le vicende di un tormentato professore di letteratura, il quale, non lavora ormai da un anno e vivendo ancora con il dramma della tragica morte della sua fidanzata. Forse, proprio a causa del suo stato di dolore, un incubo ricorrente gli fa visita ogni notte, tormentandolo con la visione di una donna che viene brutalmente uccisa durante uno strano rituale.

Tomas Barile

22/08/2018