Questa settimana di gennaio sono sei i nuovi film in uscita nelle nostre sale cinematografiche.

Film al cinema dal 20 gennaio: i più attesi

Da oggi è in uscita al cinema “Aline – La voce dell’amore” diretto e interpretato da Valérie Lemercier e ispirato alla vita di Céline Dion. Aline è una giovane nata da una famiglia dove la musica fa parte della quotidianità e riveste una grande importanza. Quando Guy-Claude Kamar, un produttore musicale, scopre le due doti fa di tutto per renderla la più grande cantante al mondo. É così che, sostenuta dalla sua famiglia e aiutata dal Guy-Claude, di cui in seguito si innamorerà, Aline inizia la scalata del successo.

Dopo il successo di “Mia e il leone bianco” il regista francese Gillese De Maistre torna a parlare del meraviglioso rapporto che si può instaurare tra animali ed esseri umani con il film “Il lupo e il leone”. La pellicola segue le vicende di Alma che dopo la morte del nonno torna a vivere nei boschi dove ha passato l’infanzia. Un giorno ritrova per caso un piccolo leone, reduce da un incidente aereo, e lo porta a casa insieme ad una lupa. Quest’ultima porta con sé anche il suo piccolo, ma quando un giorno scompare sarà Alma a doversi prendere cura dei cuccioli.

Renzo Carbonera dirige per l’ultima volta il compianto attore Libero De Rienzo nel film “Takeaway”. La giovanissima Maria è una atleta impegnata nella marcia. Suo padre è orgoglioso di lei e la appoggia nei suoi sogni, a differenza della madre. La ragazza è legata all’ambiguo Johnny, un preparatore atletico dal passato non proprio cristallino. Le vicende s’ingarbugliano ma alla fine, per forza, tutti i nodi verranno al pettine.

Film al cinema dal 20 gennaio: le altre uscite

“L’ora del crepuscolo” è un film drammatico diretto da Braden King conosciuto principalmente per i suoi documentari. In questa pellicola basata sul romanzo di Carter Sickels il protagonista lavora come infermiere in una casa di cura, ma al tempo stesso è uno spacciatore di antidolorifici. Quando però in città torna un suo vecchio amico, tutti i suoi piani per non dar fastidio al violento trafficante locale vengono messi a repentaglio.

“L’ultimo giorno sulla terra” è il primo lungometraggio del regista francese Romain Quirot con Jean Reno e Hugo Becker protagonisti. Nel 2050 il pianeta Terra subisce un rapido cambiamento climatico, portando il pianeta a quello che sembra essere un prossimo collasso. Nel frattempo un nuovo pianeta chiamato La Luna Rossa è in rotta di collisione con la Terra, minacciando i sopravvissuti. L’unica fonte di salvezza è il talentuoso astronauta Paul W.R. che si prepara ad affrontare il viaggio con l’obiettivo di salvare l’umanità.

“Il tempo rimasto” è un film documentario nato dall’idea del regista Andrea Segre che, in collaborazione con Istituto Luce Cinecittà, crea un progetto di memorie, ancora vive, dello scorso secolo. Il film di Daniele Gaglianone racconta testimonianze raccolte in cinque diverse regioni: Piemonte, Veneto, Lazio, Sicilia e Sardegna.

Tomas Barile

20/01/2022