Regia: Daniele Gaglianone

Cast:

Genere: Documentario

Durata: 85 minuti

Produzione: Italia, 2021

Distribuzione: ZaLab

Data di uscita: 20 gennaio 2022

"Il tempo rimasto" è un film documentario nato dall'idea del regista Andrea Segre che, in collaborazione con Istituto Luce Cinecittà, crea un progetto di memorie, ancora vive, dello scorso secolo. Il progetto nasce nel 2019 con il nome di "Archivio '900". Il film di Daniele Gaglianone racconta testimonianze raccolte in cinque diverse regioni: Piemonte, Veneto, Lazio, Sicilia e Sardegna.

Il tempo rimasto: Trama

Il centro della storia è sicuramente il tempo. Il tempo della vita che scorre, forse a volte troppo in fretta e il tempo che invece ci resta ancora tutto da vivere. I protagonisti, provenienti da varie regioni d' Italia, ci portano all'interno delle loro case, dei loro paesi, raccontandoci memorie di uno scenario lontano da quello che oggi conosciamo. La pellicola ripercorre storie di vita vissuta, con protagonisti reali, raccontandoci le emozioni dei primi grandi amori, dei sacrifici fatti dalle famiglie cresciute nella povertà, che caratterizzava quegli anni. Ci mostra le difficoltà di vivere in un epoca fatta di mancanze ma al tempo stesso, la felicità di poter, ancora oggi, raccontare la vita come non l'abbiamo mai vissuta.