Titolo originale: Le loup et le lion

Regia: Gilles de Maistre

Cast: Molly Kunz, Graham Greene, Charlie Carrick, Derek Johnson, Rhys Slack, Evan Buliung, Rebecca Croll, Mylène Dinh-Robic, Kurtis Bayford, Victor Cornfoot, Daniel Brochu, Prune de Maistre, Jonathan Vanger, Frank Schorpion

Genere: Avventura, colore

Durata: 99 minuti

Produzione: Francia, 2021

Distribuzione: 01 Distribution

Data di uscita: 13 gennaio 2022

"Il lupo e il leone" è un film francese diretto da Gillese De Maistre, distribuito in Italia da 01 Distribution. Il regista torna a parlare del meraviglioso rapporto che si può instaurare tra animali ed esseri umani dopo aver realizzato nel 2019 "Mia e il leone bianco".

Il lupo e il leone: la trama

Dopo la morte del nonno, Alma (Molly Kunz), studentessa di musica di New York, torna tra i boschi canadesi dove ha passato l’infanzia. Una mattina la giovane ritrova un piccolo leone, reduce da un incidente aereo causato da una tempesta. La ragazza decide di portare la bestiola a casa non prima però di aver salvato un raro esemplare di lupa d’Argento dalle presunte grinfie di Eli (Charlie Carrick) e Charles (Derek Johns), due scienziati che studiano l’animale per il ripopolamento.

La lupa a sua volta trova un lupacchiotto e Alma, affezionatasi a tutto il gruppo decide di lasciare la carriera di pianista per rimanere in quella terra meravigliosa. Dopo la misteriosa sparizione della lupa, Alma, che rimane con la buffa coppia di cuccioli (Mozart il lupo e Dreamer il leone), viene scoperta dal padrino Joe (Graham Greene), grande amico del nonno.

La vita serena della protagonista viene messa a dura prova, quando, in seguito a un incidente che causa il coma alla protagonista, gli animali vengono allontanati da lei e divisi.