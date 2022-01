Takeaway (2022)

Recensione

Trama Regia: Renzo Carbonera

Cast : Libero De Rienzo, Carlotta Antonelli ,Primo Reggiani, Paolo Calabresi e Anna Ferruzzo.

Genere: drammatico

Produzione: Italia 2021

Data di uscita: 20 gennaio 2022 “Takeaway” è un film di Renzo Carbonara che parla di doping, ed ha tra i suoi protagonisti il compianto Libero De Rienzo, qui al suo ultimo ruolo. Takeaway : la trama La giovanissima Maria (Carlotta Antonelli) è una atleta impegnata nella marcia. Suo padre (Paolo Calabresi) è orgoglioso di lei e la appoggia nei suoi sogni, a differenza della madre (Anna Ferruzzo). La ragazza è legata all’ambiguo Johnny (Libero De Rienzo), un preparatore atletico dal passato non proprio cristallino. Tra i due si inserisce Tom (Primo Reggiani), seguito in passato dal ragazzo di Maria. Le vicende s'ingarbugliano ma alla fine, per forza, tutti i nodi verranno al pettine. Una storia sul valore dell’integrità nello sport Dopo “Resine”, opera prima del 2018, il regista ritorna a raccontare piccole storie chiuse in un microcosmo. Il film è stato girato in un paesino minuscolo nel Terminillo completamente isolato dal mondo, pieno di alberghi disabitati, costruiti e rimasti vuoti dopo il fallimento del lancio della località turistica. Il doping sportivo entra in perfetta sintonia con la bolla economia scoppiata nel 2008. In questo contesto si osservano le dinamiche personali di una giovane atleta e della sua famiglia, non completamente restia all’uso di sostanze illegali. “Takeaway” è una co-produzione Italia / Germania, in associazione con Laser Digital Film, in collaborazione con Rai Cinema, con il contributo del MiBAC, della Regione Lazio – Fondo Lazio Cinema International e della Trentino Film Commission, con il patrocinio del C.O.N.I., del Comune e della Provincia di Rieti.