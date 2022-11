Terzo appuntamento per questo mese di novembre con nove nuovi film in uscita nelle nostre sale cinematografiche.

Film al cinema dal 17 novembre: i più attesi

Marco Giallini è il protagonista della commedia diretta da Edoardo Falcone “Il principe di Roma”. A Roma nel 1829, Bartolomeo, uomo facoltoso e avido desidera a tutti i costi diventare un nobile. Per far si che questo possa accadere deve sposare la figlia di un principe. Nel tentativo di recuperare il denaro necessario per raggiungere il suo scopo realizzerà un incredibile viaggio che lo porterà tra passato, presente e futuro.

Ralph Fiennes, Anya Taylor-Joy e Nicholas Hoult sono i protagonisti del film diretto da Mark Mylod “The Menu”. Una coppia raggiunge un’isola costiera per mangiare in un ristorante esclusivo. Lo chef però ha messo a punto un menù sontuoso, con alcune scioccanti sorprese.

“Diabolik – Ginko all’attacco!” è il secondo capitolo dedicato al celebre ladro con la regia dei Manetti Bros. A differenza del primo capitolo Giacomo Gianniotti sostituisce Luca Marinelli mentre ritorneranno Miriam Leone e Valerio Mastandrea. A Clerville, l’inarrestabile ispettore Ginko continua a dare la caccia al suo nemico di sempre Diabolik. La scena sarà inoltre impreziosita da Altea, interpretata da Monica Bellucci, eterna fidanzata dell’ispettore.

Film al cinema dal 17 novembre: altre uscite italiane

“Princess” è un racconto umano del regista Roberto De Paolis al suo secondo lungometraggio. Princess è una diciannovenne che arriva dalla Nigeria ed è costretta a vendere il suo corpo nella periferia romana. La sua quotidianità è fatta da incontri con clienti occasionali e rapporti con altre ragazze nelle sue condizioni. Un giorno viene avvicinata da un uomo che sembra volerla aiutare, ma dovrà essere proprio lei la prima a volersi salvare.

Un mese prima di Natale arriva la commedia di Alberto Ferrari con Raoul Bova, Serena Autieri e Francesco Pannofino tra i protagonisti “The Christmas Show”. Dopo la perdita del capofamiglia i Rovati non festeggiano più il Natale. Accanto a loro vive Pierre uno scrittore innamorato della vedova di famiglia. La loro vita viene sconvolta quando entrano a far parte di un reality show con tema natalizio. Presto tutti i loro segreti sia personali che relazionali verranno messi in mostra in diretta televisiva.

Edoardo Pesce e Yothin Clavenzani sono i protagonisti di “Notte Fantasma” di Fulvio Risuleo presentato nella sezione Orizzonti extra al Festival di Venezia 2022. Il giovane Tarek ha comprato a Roma del fumo a San Lorenzo in occasione di una serata con i suoi amici. Fermato da un poliziotto in borghese, il ragazzo si ritrova a passare la notte con lui in macchina senza capire cosa fare.

Film al cinema dal 17 novembre: le altre uscite

Dalla Francia arriva il film drammatico diretto da Claire Denis con Juliette Binoche e Vincent Lindon “Incroci sentimentali”. Sara e Jean sono una coppia ormai da dieci anni. Dopo aver trascorso una vacanza al rientro a Sara viene fatta una proposta lavorativa da parte di un suo ex fidanzato. Con il tempo questa presenza all’apparenza nascosta si rivelerà invece un banco di prova per i due.

“La signora Harris va a Parigi” è una commedia in costume diretta e prodotta da Anthony Fabian basata sul romanzo omonimo scritto da Paul Gallico. Il film racconta il sogno di una semplice casalinga inglese che decide di realizzare il suo più grande desiderio: indossare un abito d’alta moda della maison Dior.

Dopo la prima trilogia arrivano nuove avventure e una nuova generazione con il film per famiglie “Belle & Sebastien: Next Generation” diretto da Pierre Coré. Sébastien ha dieci anni ed è costretto a passare le sue vacanze estive tra le montagne insieme a sua nonna e sua zia. Le giornate sembrano tutte uguali fino a che non incontra Belle, un cane pastore maltrattato dal suo padrone. Sébastien farà di tutto per proteggere il suo nuovo amico e questo trasformerà la sua vacanza in qualcosa di incredibile.

Tomas Barile

17/11/2022