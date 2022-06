Regia: Mark Mylod

Cast: Ralph Fiennes, Anya Taylor-Joy, Nicholas Hoult, John Leguizamo, Janet McTeer, Judith Light, Aimee Carrero, Chau Hong, Paul Adelstein, Arturo Castro

Genere: Commedia

Durata: n/d

Produzione: USA, 2022

Distribuzione: Walt Disney

Data di uscita: 17 novembre 2022

"The Menu" è un film della Searchlight Pictures, diretto da Mark Mylod, interpretato da Ralph Fiennes, Anya Taylor-Joy e Nicholas Hoult, distribuito in Italia da The Walt Disney Company Italia dal 17 novembre.

The Menu: la trama del film

Anya Taylor-Joy e Nicholas Hoult interpretano una coppia che raggiunge un'isola costiera per mangiare in un ristorante esclusivo dove lo chef, interpretato da Ralph Fiennes ha messo a punto un menù sontuoso, con alcune scioccanti sorprese.