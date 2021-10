"Il principe di Roma" è un film diretto da Edoardo Falcone con Marco Giallini protagonista. La pellicola è prodotta da Lucky Red con Rai Cinema in collaborazione con Sky.

Il principe di Roma: trama

A Roma nel 1829, Bartolomeo (Marco Giallini), uomo facoltoso e avido di possedere sempre più potere, desidera a tutti i costi diventare un nobile. Per far si che questo possa accadere deve sposare la figlia del principe Accoramboni con cui stringe un accordo segreto. Nel tentativo di recuperare il denaro necessario per raggiungere il suo scopo realizzerà un incredibile viaggio che lo porterà tra passato, presente e futuro. Nel suo peregrinare incontrerà personaggi d’eccezione e si ritroverà a fare i conti con stesso arrivando così a nuove consapevolezze.

Il film nasce dalla voglia di adattare il classico di Charles Dickens "Il canto di Natale" a una realtà tipicamente italiana e, nello specifico, romana. A partire da questo presupposto, il malvagio e antipatico Ebenezer Scrooge diventa Bartolomeo, uno uomo d'affari romano privo di scrupoli la cui più grande ambizione è diventare nobile. L'obiettivo è portare al cinema una storia divertente, appassionate e commovente che non teme il passare del tempo con il suo messaggio.

Il film nasce da un soggetto di Edoardo Falcone, che ha realizzato il soggetto con Marco Martani e da una sceneggiatura scritta in coppia con Paolo Costella.

Regista e protagonista

Lo sceneggiatore e regista Edoardo Falcone ha all'attivo dietro la macchina da presa tre film oltre a questo. "Il principe di Roma" rappresenta la terza collaborazione con Marco Giallini dopo "Se Dio vuole" del 2015 e "Io sono Babbo Natale" del 2021.

Marco Giallini, amatissimo nel ruolo di Rocco Schiavone, la cui serie è ancora in corso, ha all'attivo, tra gli ultimi lavori prima di questo, "É per il tuo bene" (2020) e "Ritorno al crimine" (2021).