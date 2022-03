Regia: Anthony Fabian

Cast: Jason Isaacs, Alba Baptista, Lucas Bravo, Lesley Manville, Anna Chancellor, Lesley Manville, Isabelle Huppert, Lambert Wilson, Roxane Duran, Christian McKay, Ellen Thomas, Guilaine Longez, Rose Williams

Genere: Drammatico

Durata: n/d

Produzione: Gran Bretagna, Ungheria, 2022

Distribuzione: Universal Pictures

Data di uscita: 5 maggio 2022

"Mrs Harris Goes to Paris" è un film drammatico in costume diretto e prodotto da Anthony Fabian, da una sceneggiatura di Fabian, Carroll Cartwright, Keith Thompson e Olivia Hetreed. È basato sul romanzo "La Signora Harris va a Parigi" di Paul Gallico.

Mrs Harris Goes To Paris: la trama

In collaborazione con la Maison Dior, la pellicola è ambientata nella Londra degli anni ‘50 e racconta la storia della signora Harris (Lesley Manville), una cialtrona che pulisce le case dei ricchi. Un giorno, mentre riordina il guardaroba di Lady Dant (Anna Chancellor), si innamora perdutamente di un abito couture Dior e decide che deve averne uno tutto suo. Determinata a realizzare il suo sogno, dopo aver lavorato ed essersi schiavizzata per ben tre anni, ha finalmente abbastanza fondi per raggiungere Parigi. Quando arriva alla Casa di Dior, la signora Harris conquista la città e impara lungo la strada una delle più grandi lezioni della vita che cambierà non solo la sua visione, ma anche il futuro stesso della Maison Dior.