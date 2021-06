Questa terza settimana di giugno porta nelle nostre sale cinematografiche sei nuovi film, tra questi anche un ritorno d’animazione.

Film al cinema dal 17 giugno: From Hollywood

Tratto da un famosissimo gioco per console esce nei cinema il fantasy diretto da Paul W.S. Anderson “Monster Hunter” con Mila Jovovich, Ron Perlman e Tony Jaa protagonisti. Il film segue le vicende di un gruppo di marine che durante un’esercitazione viene trasportata in un mondo parallelo dominato da mostri. Dopo la morte di tutto il plotone l’unica superstite accompagnata da un abitante del luogo cercherà di tornare nel nostro mondo.

A distanza di quasi vent’anni torna sul grande schermo il cavallo eroe dell’animazione targata DreamWorks “Spirit – Il ribelle” con un remake della prima stagione della sua serie animata. In questa nuova avventura una ragazza testarda che desidera un posto a cui appartenere scoprirà uno spirito affine quando la sua vita si interseca con quella del cavallo selvaggio Spirit.

Film al cinema dal 17 giugno: film europei

Dalla Francia arriva la nuova commedia di Quentin Dupiex “Mandibules – Due uomini e una mosca” presentato fuori concorso alla scorsa edizione del Festival di Venezia. La storia alquanto surreale vede due amici non molto brillanti che vivono di piccoli crimini che dopo aver trovato nel bagagliaio della loro macchina una mosca gigantesca, decidono di addestrarla per farci soldi facili.

“Futura” è il secondo lungometraggio di Lamberto Sanfelice con Matilde Gioli, Niels Schneider e Daniele Vega protagonisti. Il film racconta la vita di un uomo alla ricerca del senso della propria esistenza, una pellicola sulla musica e sulle seconde possibilità.

“Hasta la vista!” è un film belga diretto da Geoffrey Enthoven, ispirato alla vera storia di Asta Philot. Tre giovani amici, accomunati da una grave forma di handicap sono decisi a perdere la verginità in un bordello specializzato. Organizzando un folle viaggio, nascondendo gran parte del piano ai genitori e con l’aiuto dell’infermiera Claude partiranno dal Belgio per arrivare nei caldi vigneti spagnoli.

“La Vita Che Verrà – Herself” è un film di genere drammatico diretto da Phyllida Lloyd con Clare Dunne e Harriet Walter. La pellicola racconta la coraggiosa storia di Sandra, una giovane donna e madre che, dopo tanti anni di violenze, trova la forza e il coraggio di scappare dal marito. La fuga di Sandra, che porta via con sé le sue due figlie piccole, non è affatto semplice: per loro, non c’è alcuna protezione né tutela da parte della società.

Tomas Barile

