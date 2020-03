Regia: Paul W.S. Anderson

Cast: Milla Jovovich, Tony Jaa, Tip ‘T.I.’ Harris, Meagan Good,

Diego Boneta, Josh Helman, Jin Au-Yeung, Ron Perlman

Durata: n/d

Produzione: USA, Germania, 2020

Distribuzione: Warner Bros Italia

Data di uscita: n/d

Paul W.S. Anderson porta sul grande schermo la trasposizione cinematografica di un franchise di videogiochi amato e celebrato in tutto il mondo, “Monster Hunter”.

Monster Hunter: il destino di una donna

Artemis è una cacciatrice che lavora per le Nazioni Unite. Può sembrare strano a primo impatto, ma la sua vita è stata completamente stravolta quando lei e la sua squadra sono stati trasportati tramite una fenditura nella realtà dal loro mondo a un mondo completamente nuovo, popolato di mostri.

Ora il tenente dovrà combattere per la sopravvivenza, per non diventare preda di queste creature gigantesche e insaziabili, a lei del tutto sconosciute. Tocca inoltre all’intrepida Artemis tentare l’impresa di salvare se stessa e gli altri, ma per fortuna non sarà sola in questa avventura. Ad aiutarla infatti c’è un uomo, un esperto cacciatore, con cui dovrà allearsi per riuscire a farsi strada verso casa.

Cast e produzione

Gli appassionati di film ispirati ai videogiochi avranno già individuato una coppia vincente all’interno di “Monster Hunter”. Paul W.S. Anderson è infatti il regista della saga di “Resident Evil”, mentre Milla Jovovich è la loro storica eroina Alice, che per anni ha fatto emozionare il grande pubblico con la sua disperata lotta contro i non morti.

Tra le altre opere del cineasta figurano l’action movie “Pompei” (2014) e “I tre moschettieri”, (2011), a cui ha partecipato anche Jovovich. L’attrice, poi, ha lavorato in pellicole come “Hell Boy” (2019), “Paradise Hills” (2019) e “Survivor” (2015).

“Monster Hunter” quindi ruota intorno a due colonne portanti dalla comprovata esperienza quando si tratta non solo di adattare i videogiochi, ma anche di azione e suspence in generale.

Il film è distribuito in Italia dalla Warner Bros.