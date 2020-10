Regia: Phyllida Lloyd

Cast: Clare Dunne, Harriet Walter, Conleth Hill, Molly McCann, Ruby Rose O'Hara, Cathy Belton, Rebecca O'Mara, Ericka Roe, Ian Lloyd Anderson, Sean Duggan, Aaron Lockhart, Anita Petry, Dmitry Vinokurov

Genere: Drammatico, colore

Durata: 97 minuti

Produzione: Irlanda, Gran Bretagna, 2020

Distribuzione: BIM Distribuzione

Data di uscita: 25 novembre 2020

"La Vita Che Verrà - Herself" è un film di genere drammatico diretto da Phyllida Lloyd, con Clare Dunne e Harriet Walter.

La vita che verrà – Herself: trama

“La vita che verrà – Herself” racconta la coraggiosa storia di Sandra (Clare Dunne), una giovane donna e madre che, dopo tanti anni di violenze, trova la forza e il coraggio di scappare dal marito.

La fuga di Sandra, che porta via con sé le sue due figlie piccole, non è affatto semplice: per loro, non c’è alcuna protezione né tutela da parte della società.

Davanti a tutto questo, la giovane madre non si arrende e decide di costruire da sola una casa, che possa essere confortevole e accogliente, per sé e le figlie.

Insieme alla casa, Sandra dovrà ricostruire sé stessa e la sua intera vita, andata in frantumi.

Fortunatamente, durante l’impresa, non rimarrà sempre sola, ma conoscerà il sostegno di un gruppo di brave persone, che si dimostreranno pronte ad aiutarla.

Tra le numerose difficoltà, prende il via la nuova vita di Sandra e delle figlie che, per fortuna, sarà totalmente diversa da quella precedente.

La vita che verrà – Herself: la protagonista

Clare Dunne è un'attrice irlandese, nata a Dublino.

È apparsa soprattutto in ruoli teatrali con l'Abbey Theatre e il National Theatre. Tra i lavori teatrali più importanti, si ricordano “Juno” e “Paycock”. L’attrice ha scritto e interpretato “Living With Missy”.

Al cinema, ha recitato in “Nice Night For It” (2017), in “The Cherishing” (2016) e in “Spider-Man: Far From Home” (2019), in cui ha ricoperto il ruolo di Victoria.