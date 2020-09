Regia: Quentin Dupieux

Cast: Adèle Exarchopoulos, Dave Chapman, Anaïs Demoustier, Coralie Russier, India Hair, Bruno Lochet, Grégoire Ludig, David Marsais, Raphael Quenard, Roméo Elvis

Genere: Commedia, colore

Durata: 77 minuti

Produzione: Francia, 2020

“Mandibules” è un film diretto da Quentin Dupieux, presentato Fuori Concorso alla 77° Mostra Internazionale del Cinema.

Mandibules: la trama

La storia narrata in "Mandibules" è alquanto surreale: dopo aver trovato nel bagagliaio della loro macchina una mosca gigantesca, due amici non molto brillanti decidono di addestrarla per farci soli.

Note di regia

"Finito di montare "Deerskin", mi sono reso conto che tutti i miei film sono commedie segnate dalla morte. I miei lavori saranno sempre permeati dalle stesse ossessioni. La stessa “ firma”, lo stesso humour. Sin dall’inizio, sentivo che stavo scavando un solco interamente mio: realtà deformate, rapporti umani infinitamente contorti, ritratti surrealisti della società, fantasie profonde e infantili... Con "Mandibules", che si inserisce perfettamente in questo solco, abbandono per sempre la morte per concentrarmi sulla vita. "Mandibules" è soprattutto una commedia sincera e genuina sull’amicizia. Grazie alla presenza di una mosca gigantesca nel cuore della storia, è anche un film fantastico".

Il regista Quentin Dupieux

Quentin Dupieux è uno dei registi più originali della sua generazione. Non solo cineasta, è anche musicista e il nome d’arte è Mr.Oizo. Ha lavorato tra Francia e Usa. Le sue storie sono surreali al limite del paradosso. I suoi film precedenti sono “Steak” del 2007, “Rubber la ruota assassina” del 2010, “Wrong” del 2012, “Realitè” del 2014, “Au Poste” del 2018. Il suo film “Le daim” (il titolo italiano è "Doppia pelle", 2019) è quasi un racconto autobiografico venato da umorismo nero.