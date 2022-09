Questa settimana sono otto i nuovi film in uscita nelle nostre sale cinematografiche.

Film al cinema dal 15 settembre: film internazionali

Presentato in concorso al recente Festival di Venezia esce oggi al cinema la pellicola diretta da Emanuele Crialese con Penélope Cruz protagonista “L’immensità”. Nella Roma degli anni 70 abitano Clara e Felice, appena trasferiti in un nuovo appartamento. I due non si amano più e rimangono insieme solo per i figli su cui la donna riversa tutta la sua voglia di libertà. La più grande dei due bambini è Adriana, una dodicenne molto attenta agli stati d’animo della madre e alle crescenti tensioni tra i genitori. Adriana rifiuta tutto di sé il suo nome, la sua identità, vuole convincere tutti di essere un maschio e questa sua ostinazione porta il già fragile equilibrio familiare ad un punto di rottura.

Dalla Corea del Sud arriva la pellicola drammatica e d’azione diretta da Kim Yong-Hoon “Nido di vipere”. L’inserviente di una sauna trova in un armadietto una borsa piena di denaro. La cercano tutti, da un doganiere, indebitato perseguitato da uno strozzino, a una truffatrice maitresse, fino ad arrivae a un’escort sposata con un uomo violento. L’inserviente, ignaro, la porterà a casa, ritrovandosi in un mare di guai.

Liam Neeson torna protagonista di un film d’azione insieme a Guy Pearce e Monica Bellucci. “Memory” diretto da Martin Campbell segue la storia di un killer su commissione che rifiuta un ultimo incarico. Il lavoro consiste nell’eliminare una ragazzina di dodici anni, ma questo porterà lui ad essere un bersaglio.

Gérard Depardieu torna in sala trasformandosi nel commissario più famoso della letteratura, ovvero Maigret. Tratto dall’omonimo romanzo scritto da Georges Simenon “Maigret e la giovane morta” la pellicola è diretta da Patrice Leconte. Il film racconta la storia di una giovane ragazza che una mattina viene trovata morta in Place Vintimille a Parigi, con indosso un abito da sera e una borsetta. Nessun elemento riesce a far riconoscere l’identità del cadavere. Sarà però Maigret con maestria e costanza a ricostruire la storia della vittima.

Film al cinema dal 15 settembre: uscite italiane

“Las Leonas” è un docu-film in programma al 79° Festival di Venezia prodotto da Nanni Moretti e diretto da Isabel Achaval e Chiara Bondì. Otto donne di ogni età di varia provenienza extracomunitaria si ritrovano ogni settimana in un campo sportivo per giocare a calciotto. Una storia di allegria e resistenza tutta al femminile.

“Bentu” è un film italiano ambientato in Sardegna tratto dal racconto di Antonio Cossu e diretto da Salvatore Mereu. Nella seconda metà del ‘900 un anziano contadino aspetta l’arrivo del vento per separare il grano dalla paglia. Ad aiutarlo per cercare di alzare l’aria c’è il giovane Angelino che vuole solo cavalcare il cavallo del vecchio. Un film sul tempo e sui desideri pericolosi di andare verso il futuro.

Claudio Casisa e Annandrea Vitrano sono i registi e i protagonisti della commedia “Un mondo sotto social”. Claudio vuole essere un manager di influencer di successo e decide di aprire una propria agenzia nel suo piccolo paese siciliano. Anna lavora nell’officina di suo padre e un giorno per caso si conoscono. Claudio cerca di convincerla ad entrare nella sua agenzia ma vuole cambiarla. Proprio quando comincia a stancarsi Anna decide di fare un video mostrando la sua vera lei. Da qui comincia il successo e le successive disavventure.

“Per niente al mondo” è un film drammatico diretto da Ciro D’Emilio con Guido Caprino, Boris Isakovic e Antonella Attili protagonisti. La pellicola segue le vicende di Bernardo un uomo di successo e sempre circondato dai suoi amici. Tutto cambia quando il destino decide di girargli contro e mettendolo davanti una scelta.

