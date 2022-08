Nido di vipere: il primo film di Kim Yong-Hoon che fa l’occhiolino a “Pulp Fiction”

Ha la struttura narrativa divisa in episodi non in ordine cronologico il film coreano “Nido di vipere”,

una brillante opera prima che vede protagonisti otto personaggi di diversa estrazione sociale e una

borsa di Louis Vuitton piena di denaro. Nascosta nell’armadietto di una sauna, diventerà l’oggetto

del desiderio di tutti e causerà una carneficina con un happy end.

C’è molta ironia, mischiata a temi sociali, in questo lavoro che mette in primo piano lo stretto rapporto tra la tenutaria di un bordello Yeon-hee e la sua impiegata Mi-ran. La prima è fuggita, lasciando nei pasticci Tae-young, ufficiale dell’ufficio immigrazione e suo ex compagno, per un debito fatto con lo strozzino Du-

man. La seconda ha un marito violento, con un’assicurazione sulla vita da intascare dopo la sua morte, che non sarà per cause naturali. Tra le due donne scatta una complicità, almeno così sembra.

In questo pasticcio, il regista presenta la grama vita di Joong-man, che lavora alla sauna dove si trova la valigia, e che cerca di tirare avanti con la moglie, la madre malata Soon-ja e la figlia universitaria a carico. I vari personaggi non s’incontrano mai, le loro vite si sfiorano in una città portuale chiamata Pyeongtaek, illuminata da luci al neon e vicoli bui dove ci si perde.

Film campione d’incassi nella Corea del Sud

Il regista Kim Yong-Hoon, alla sua opera prima, mischia efficacemente il thriller e la commedia.

Nonostante la storia sia molto nera e i cadaveri non si possano quasi contare, lo stile è leggero. I

criminali sono goffi e uccidono le persone sbagliate, mentre i poliziotti sono macchiette. Man mano che i

capitoli, in ordine sparso, vanno avanti, la storia si dipana e mostra la società coreana senza filtri.

Molti vivono affogati dai debiti e sono ossessionati dal gioco d’azzardo, cosa frequente nel

sud est asiatico. Il film cult “Parasite” aveva già mostrato il profondo divario tra ricchi e poveri in

una commedia dark, ”Nido di vipere" con lo stesso stile, pur non essendo originale, è un vero

gioiellino.

Tutti i personaggi sono ben disegnati e hanno il loro ruolo, anche quelli apparentemente minori. Spiccano tra tutti la femme fatale Yeon-hee (Jeon Do-yeon) feroce quanto intelligente e la vecchia Soon-ja (Youn Yuh-jung) protagonista del gran finale con il figlio Joong-man e sua moglie.

“Nido di Vipere” intitolato in patria “Viper’s Nest” è un omaggio dichiarato a Tarantino e ai Fratelli

Coen e conferma lo stato di salute del cinema coreano. Ottimo il cast tecnico dal direttore della

fotografia Kim Tae-sung, lo scenografo Han Ah-rum e il costumista Cho Hee-ran, tutti nomi di

primo piano nel K-Cinema.

Ivana Faranda