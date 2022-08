Regia: Isabel Achaval, Chiara Bondì

Genere: Documentario

Durata: 80 minuti

Produzione: Italia, 2022

Distribuzione: Academy Two

Data di uscita: 15 settembre 2022

“Las Leonas” è un docu-film in programma al 79° Festival di Venezia per Le giornate degli autori. La pellicola è prodotta dalla Sacher Film di Nanni Moretti, che appare in un cammeo.

Las Leonas: la trama

Otto donne di ogni età di varia provenienza extracomunitaria si ritrovano ogni settimana in un campo sportivo per giocare a calciotto. Una storia di allegria e resistenza tutta al femminile.

Note di regia

Abbiamo voluto raccontare le storie di alcune donne straniere accomunate dalla passione per il calcio. La prima volta che le abbiamo viste giocare ci è sembrato che sul campo da calcio accadesse qualcosa di speciale. Era come se stessero volando dietro la palla. Il campo da calcio si era trasformato in un momento di riscatto sociale e rappresentava il raggiungimento di un desiderio difficile da trovare nella vita reale. Volevamo raccontare la sensazione di libertà e di gioia che ci trasmettevano. Bea, Siham, Melisa, Vania, Elvira, Joan e Ana, le protagoniste del nostro film, ci sono sembrate da subito delle grandi lottatrici.

Fiere e forti come delle leonesse, vanno avanti nella vita con ottimismo e coraggio, malgrado le difficoltà delle loro storie personali. […] Il contrasto tra la fatica del lavoro, la solitudine di vivere in un Paese straniero lontano dai propri famigliari e l’adrenalina, la forza che emerge giocando a calcio, ci è sembrato da subito molto forte. Questo è stato il punto di partenza del nostro film. Ci interessava proprio valorizzare la forza che ognuna di queste donne tira fuori nella propria vita come accade anche, in un certo senso, correndo dietro la palla. Ecco che il campo da calcio si trasforma in una metafora delle loro esistenze.