Maigret e la giovane morta (2022)

Trama

Titolo originale: Maigret

Regia: Patrice Leconte

Cast: Gérard Depardieu, Aurore Clément, Mélanie Bernier, Anne Loiret, John Seuil, Bertrand Poncet, Norbert Ferrer

Genere: Drammatico

Durata: 89 minuti

Produzione: Francia, 2022

Distribuzione: Adler Entertainment

Data di uscita: 31 marzo 2022 “Maigret e la giovane morta”, il film diretto da Patrice Leconte (titolo originale francese "Maigret et la jeune morte") è tratto dall’omonimo romanzo di Georges Simenon con protagonista il commissario Maigret. Il romanzo è stato scritto alla tenuta Shadow Rock Farm di Lakeville (Connecticut), dall'11 al 18 gennaio 1954, e pubblicato per la prima volta in Francia l'11 giugno dello stesso anno presso l’editore Presse de la Citè. Questo è il quarantacinquesimo romanzo dedicato al celebre commissario. Nel cast del film l’iconico attore francese Gérard Depardieu, Aurore Clément, Mélanie Bernier e Anne Loiret. La fotografia è del maestro Yves Angelo, la scenografia di Loic Chavanon, la sceneggiatura è stata scritta da Annie Perier Bertaux e le musiche sono state affidate al compositore Bruno Coulais. «Maigret non voleva ammetterlo, ma quello che lo lasciava più perplesso era il volto della vittima. Per il momento, ne conosceva un solo profilo. Che fossero le contusioni a darle quell’espressione imbronciata? Sembrava una bambina, una bambina di cattivo umore. I capelli scuri, morbidissimi, buttati indietro, erano naturalmente ondulati. Sotto la pioggia, il trucco si era un po’ sciolto, e questo, anziché invecchiarla o imbruttirla, la rendeva ancora più giovane e attraente». (Le inchieste di Maigret 47 di 75) Maigret e la giovane morta : la trama La pellicola racconta la storia di una giovane ragazza che una mattina viene trovata morta in Place Vintimille a Parigi, con indosso un abito da sera e una borsetta. Nessun elemento riesce a far riconoscere l’identità del cadavere. A indagare sul caso è il commissario Maigret (Gérard Depardieu), che riesce con maestria e costanza a ricostruire la storia della vittima. È Louise Laboine, una ragazza di 16 anni di origine nizzarda, da poco trasferita a Parigi nel tentativo di dare una svolta alla sua vita. La “giovane morta"aveva stretto amicizia con Jeanine Armenieu (Mélanie Bernier), una ragazza lionese in cerca di fortuna negli ambienti più altolocati, mentre Louise era caduta in disgrazia. Riuscirà il commissario Maigret a risolvere l'intricato caso?