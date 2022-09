Regia: Emanuele Crialese

Cast: Penélope Cruz, Vincenzo Amato, Luana Giuliani, Patrizio Francioni, Maria Chiara Goretti, Penelope Nieto Conti, Alvia Reale, Filippo Pucillo, Rita De Donato, Aurora Quattrocchi, Giuseppe Pattavina, Carlo Gallo, Elena Arvigo, Laura Nardi

Genere: Drammatico

Durata: 94 minuti

Produzione: Italia, Francia, 2022

Distribuzione: Warner Bros Italia

Data di uscita: 15 settembre 2022

"L'immensità" è un film drammatico diretto da Emanuele Crialese, presentato in Concorso al Festival di Venezia 2022.

L'immensità: la trama del film

Nella Roma degli anni 70, in cui la vita scorre tra quartieri in costruzione, varietà ancora in bianco e nero, conquiste sociali e la coscienza che alcuni modelli di famiglia sono ormai superati, abitano Clara e Felice, appena trasferiti in un nuovo appartamento.

I due non si amano più e rimangono insieme solo per i figli su cui la donna riversa tutta la sua voglia di libertà.

La più grande dei due bambini è Adriana, una dodicenne molto attenta agli stati d’animo della madre e alle crescenti tensioni tra i genitori. Adriana rifiuta tutto di sé il suo nome, la sua identità, vuole convincere tutti di essere un maschio e questa sua ostinazione porta il già fragile equilibrio familiare ad un punto di rottura.

Mentre i piccoli aspettano un segno che li guidi, che sia una voce dall'alto o una canzone in tv, intorno e dentro di loro tutto cambia.

Note di regia

L’immensità è il film che inseguo da sempre: è sempre stato “il mio prossimo film”, ma ogni volta lasciava il posto a un’altra storia, come se non mi sentissi mai abbastanza pronto, maturo, sicuro.

È un film sulla memoria che aveva bisogno di una distanza maggiore, di una consapevolezza diversa.

Come tutti i miei lavori, in fondo è prima di tutto un film sulla famiglia: sull’innocenza dei figli, e sulla loro relazione con una madre che poteva prendere vita solo nell'incontro, artistico e umano, con Penélope Cruz, con la sua sensibilità e la sua straordinaria capacità di interazione con tre giovanissimi non attori che non avevano mai recitato prima. Luana, Patrizio e Maria Chiara sono rimasti bambini sempre e come tali sempre intensamente e immensamente veri.