Memory: un action bollito e poco eccitante

Un assassino professionista (Liam Neeson) decide di lasciarsi alle spalle la vecchia vita, dato anche l’Alzheimer incipiente. Non prima di aver accettato un ultimo lavoro a El Paso, che abbandona però immediatamente quando scopre di dover eliminare una ragazzina di 12 anni. Ne scaturirà un pandemonio.

L’eccedenza di familiarità legata ai consunti topoi di genere unitamente a una esibizione leggermente scarica dell’attore primario non lasciano scampo a questo action bollito e poco eccitante diretto da Martin Campbell, la cui carriera include peraltro uno dei migliori film di James Bond (“Casino Royale”) ma la cui azione registica qui si impantana in un gorgo di trascurabilità.

Un film che ha tutto per rendersi dimenticabile

Se si vuol prescindere da poche scene di ammazzamenti decisamente godibili, “Memory” ha tutto per rendersi dimenticabile: da una sceneggiatura eccessivamente elaborata che in più punti s’imbroglia fino a dei personaggi blandamente caratterizzati e interpretati da un cast non proprio adeguato (fra gli altri, Monica Bellucci tanto contemplabile quanto francamente inascoltabile!), eccezion fatta per Neeson il quale continua la serie ininterrotta di “sparatutto”, in questa occasione configurando tuttavia la sua performance di tanta energia ma poco efficacia.

Ci sono delle volte in cui vorresti che un film non finisse mai. Ecco, questa volta non è una di quelle.

Mirko Tommasi