Secondo appuntamento di questo mese di dicembre con cinque nuovi film in uscita nelle nostre sale cinematografiche.

Film al cinema dal 12 dicembre: i più attesi

Questa settimana segna il ritorno nelle sale della coppia di comici sicialini Ficarra e Picone. “Il primo Natale” è il sesto film da registi del duo e questa volta andranno indietro nel tempo fino all’anno zero. Per qualche ragione in un giorno del 2019 Salvo, un ladro, e Valentino, un sacerdote, vengono trasportati indietro nel tempo fino all’epoca di Erode. I due si ritrovano del tutto spaesati in una Palestina sotto la dominazione romana, in un mondo che sta per essere messo a soqquadro dalla nascita di Gesù.

Da oggi in uscita nelle sale anche il nuovo film di Richard Linklater “Che fine ha fatto Bernadette?” con Cate Blanchett già candidata come migliore attrice in un film commedia o musicale ai prossimi Golden Globe. La pellicola è tratta dall’omonimo romanzo di Maria Semple, in cui la figlia racconta in prima persona le vicende della madre Bernadette, un brillante architetto, completamente dedita alla sua famiglia. Un giorno sconvolta da un evento inaspettato decide misteriosamente di sparire andando da sola in Antartide.

Film al cinema dal 12 dicembre: le altre uscite

“Nancy” rappresenta il debutto alla regia di Christina Chloe ed è stato ampiamente premiato dalla critica al Sundance Film Festival e al Sitges Film Festival. La storia gira attorno a Nancy, una giovane donna dalla vita difficile, e alla sua decisione di presentarsi davanti alla porta di casa di Leo ed Ellen, a sua detta i suoi veri genitori.

“Dio è donna e si chiama Petrunya” è un potente manifesto contro il radicato maschilismo nei Balcani, che Chiesa e Stato continuano a promulgare, sabotando i successi delle donne, considerati più come una minaccia che come una risorsa.

Per gli amanti dell’horror è in uscita da oggi nelle sale “Black Christmas” diretto da Sophia Takal. Il film segue le vicende di alcune ragazze appartenenti a una confraternita femminile rapite da un misterioso assassino. Le giovani però combatteranno contro l’uomo, facendo anche esperimenti con il DNA pur di sconfiggerlo e proteggere le altre donne del college.

12/12/2019

Tomas Barile