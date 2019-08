Regia: Sophia Takal

Cast: Imogen Poots, Brittany O’Grady, Aleyse Shannon, Lily Donoghue, Ben Black, Simon Mead, Caleb Eberhardt

Genere: horror, thriller, colore

Durata: n.d.

Produzione: USA 2018

Distribuzione: Universal Pictures

Data di uscita: 12 dicembre 2019

Remake dell’omonimo horror del 1974, “Black Christmas” è il primo film della celebre casa di produzione Blumhouse (la stessa che ha prodotto tra gli altri le due pellicole del premio Oscar Jordan Peele, "Scappa - Get Out" e "Noi") a essere diretto da una donna, Sophia Takal. Non si tratta però del primo remake della pellicola degli anni Settanta, dal momento che già nel 2006 era uscito nelle sale “Black Christmas – Un Natale rosso sangue”.

Black Christmas: il Natale si tinge ancora di rosso con il nuovo remake

Le vacanze natalizie di avvicinano ma all’Hawthorne college l’aria è tutt’altro che festiva. Alcune ragazze appartenenti a una confraternita femminile, infatti, sono state rapite da un misterioso assassino. A differenza del film originale, però, le giovani protagoniste di questo remake non sono soltanto vittime della follia di un pazzo omicida, ma combattono attivamente contro l’uomo, facendo anche esperimenti con il DNA, pur di sconfiggerlo. Si tratta dunque di una rivisitazione in chiave più moderna della pellicola del 1974, dal momento che i personaggi femminili principali non sono ragazze in pericolo che aspettano di essere salvate, ma lottano in prima persona per proteggere se stesse e le altre donne del campus.

Il Cast

Tra le protagoniste di questo secondo remake di "Black Christmas" compare l’attrice Imogen Poots, nel 2015 già protagonista di un altro film horror dal titolo “Green Room”. Mentre Lily Donoghue ha preso parte al celebre e longevo medical dram “Grey’s Anatomy”.

Tra i precedenti lavori della regista Sophia Takal, che rivela un certo gusto per il macabro, vi sono invece “Green” del 2011, “Always Shine” del 2016, di cui è stata anche produttrice, e infine l’episodio dal titolo “New Year, New You” della serie tv distribuita dalla piattaforma di streaming Hulu, “Into the dark”.