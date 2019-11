Regia: Christina Chloe

Cast: Andrea Riseborough, Steve Buscemi, J. Smith-Cameron, Ann Dowd, John Leguizamo, Virginia Kull, Olli Haaskivi, Owen Campbell, René Ifrah, Samrat Chakrabarti

Genere: Thriller, colore

Durata: 87 minuti

Produzione: USA, 2018

Distribuzione: Mariposa Cinematografica e 30 Holding

Data di uscita: 12 dicembre 2019

“Nancy” rappresenta il debutto alla regia di Christina Chloe ed è stato ampiamente premiato dalla critica al Sundance Film Festival e al Sitges Film Festival. Ha inoltre vinto il premio per la Miglior Regia al Festival Internazionale del Cinema di Porto ed è stato selezionato per aprire il RIFF Rome Independent Film Festival.

Nancy: la verità che conta di più

La storia gira attorno a Nancy, una giovane donna dalla vita difficile, e alla sua decisione di presentarsi davanti alla porta di casa di Leo ed Ellen, a sua detta i suoi veri genitori. La coppia ha effettivamente perso una figlia trent’anni prima e per questo motivo Ellen, la madre, si lascia immediatamente trascinare dall’ondata di gioia che deriva dall’aver ritrovato la sua bambina dopo così tanto tempo. Il padre invece è più scettico e cauto, preoccupato che Nancy stia cercando di imbrogliarli con un tanto abile quanto pericoloso tranello.

Il film indaga sul senso di intimità che deriva dall’essere legati a qualcuno e su questi legami stessi, familiari o non. Il concetto di verità, che sembra così oggettivo in sé, viene sconvolto e ricostruito di continuo, in un vertice carico di tensione che mette in discussione a cosa sia più importante credere.

Nancy: cast e produzione:

La protagonista è interpretata da una brillante Andrea Riseborough (“ZeroZeroZero”, 2019; “La battaglia dei sessi”, 2017; “Morto Stalin, se ne fa un altro”, 2012), affiancata nella sua performance dal celebre Steve Buscemi (“Charley Thompson”, 2017; “Baby Boss”, 2017; “L’incredibile vita di Norman”, 2016), con il quale l’attrice aveva già collaborato in precedenza.