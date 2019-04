God Exists, Her Name Is Petrunija (2019)

Titolo originale: Gospod postoi, imeto i' e Petrunija

Regia: Teona Strugar Mitevska

Cast: Zorica Nusheva, Labina Mitevska, Stefan Vujisic, Suad Begovski, Simeon Moni Damevski, Violeta Sapkovska, Petar Mircevski, Andrijana Kolevska, Nikola Kumev, Bajrush Mjaku

Genere: Drammatico, colore

Durata: 100 minuti

Produzione: Macedonia, Belgio, Slovenia, Croazia, Francia, 2019

Distribuzione: Teodora Film

Data di uscita: 31 ottobre 2019

Un potente manifesto contro il radicato maschilismo nei Balcani, che Chiesa e Stato continuano a promulgare sabotando i successi delle donne, considerati come una minaccia più che come una risorsa.

God Exists, Her Name Is Petrunija: donna e società in conflitto

Petrunija ha 32 anni, laureata a pieni voti in Storia, è in sovrappeso e vive ancora con i suoi in Macedonia. Non riesce a trovare un lavoro, né tanto meno un marito, e ogni qualsiasi prospettiva futura di felicità le sembra irraggiungibile. Dopo l'ennesimo colloquio di lavoro finito male, Petrunija nella strada di ritorno verso casa assiste a una tradizionale cerimonia dell'Epifania ortodossa: il prete getta nel fiume una croce e tutti gli uomini devono buttarsi in acqua cercando di riprenderla. Senza pensarci troppo Petrunija si unisce alla schiera di giocatori, è la più veloce e conquista per prima la croce, vincendo la gara. La sua vittoria è però un affronto, per la Chiesa e per gli uomini è infatti uno scandalo che ad aggiudicarsi la croce sia stata proprio una donna. L'evento diventa immediatamente un caso mediatico che divide in due la città, i più retrogradi arrestano Petrunija, pur senza una valida accusa, ma la donna non ha nessuna intenzione di arrendersi e di cedere il suo meritato premio.

God Exists, Her Name Is Petrunija: un ritratto schietto delle contraddizioni del nostro tempo

Presentato alla Berlinale 2019, il film di Teona Strugar Mitevs viene inserito nella scaletta del Festival con basse aspettative nei suoi riguardi, ma sorprendentemente si rivela essere uno dei progetti più interessanti dell'evento. Non ci troviamo di fronte all'ennesimo film retorico e stereotipato, Strugar Mitevs racconta infatti con sensibilità e delicatezza la storia di una donna, con le sue insicurezze e i suoi punti deboli, e della sua lotta per affermarsi nella società.