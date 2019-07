Primo appuntamento di questo mese di agosto con sei nuovi film in uscita nelle nostre sale cinematografiche, tra questi anche un thriller con un cast magnifico.

Film al cinema dal 1 agosto: thriller e commedia

Jodie Foster torna sul grande schermo interpretando “l’infermiera” nella pellicola diretta da Drew Pearce “Hotel Artemis”. Assieme a lei in questo spettacolare thriller ambientato in un futuro non troppo lontano troviamo Dave Bautista, Sofia Boutella e Jeff Goldblum. Un gruppo di malviventi approfitta del caos di Los Angeles per mettere in atto una rapina in banca, durante la quale uno dei rapinatori rimane gravemente ferito, senza per giunta essere riuscito a prendere nulla, eccetto che una comunissima penna. I malfattori vengono accolti così tra le mura dell’Hotel Artemis, ovvero un ospedale per criminali mascherato da Hotel d’epoca abbandonato. Uno dei rapinatori scopre durante la sua permanenza nell’ospedale che la penna sottratta in banca in realtà contiene un inestimabile tesoro, oggetto del desiderio di un potente boss della malavita, pronto a tutto pur di appropriarsene.

“Una famiglia al tappeto” è la storia vera della superstar britannica WWE Paige con protagonisti Dwayne Johnson e Lena Headey. Lei e suo fratello Zak non vedono l’ora di fare il loro debutto sul ring ad alti livelli. La salita al podio della giovane lottatrice dopo l’esclusione del fratello sarà tutta in salita, dal momento che anche la sua famiglia l’abbandonerà.

Film al cinema dal 1 agosto: Made in Italy

Questa settimana sono in uscita nelle nostre sale anche due nuove commedie italiane.

“Dolcissime” è un film diretto da Francesco Ghiaccio con Valeria Solarino e Vinicio Marchioni protagonisti. La pellicola segue le vicende di tre ragazze costrette a confrontarsi ogni giorno con il loro corpo e la disapprovazione da parte dei loro coetanei. L’inaspettato aiuto arriva da parte della bellissima Alice, capitano della squadra di nuoto sincronizzato della scuola, costretta ad allenare le tre giovani in gran segreto. Tra tuffi e tanto divertimento finiranno per diventare amiche inseparabili, andando oltre gli imprevisti della vita.

“Nevermind” è una pellicola a episodi diretto da Eros Puglielli con Paolo Sassanelli, Andrea Sartoretti e Giulia Michelini protagonisti. In questo film le vite di cinque persone si incrociano per le vie di Roma. Tra dure prove e avvenimenti paradossali dettati dall’assurdità della follia umana: a turno i vari protagonisti tenteranno, con risultati molto diversi, di fronteggiare le varie situazioni, e verranno condotti verso scelte non sempre prevedibili.

Film al cinema dal 1 agosto: le altre uscite

“Isabelle – L’ultima evocazione” è un film horror diretto da Robert Heydon con Adam Brody e Amanda Crew protagonisti. Matt e Larissa Kane, sono una coppia felicemente sposata in attesa della nascita del loro primo figlio, che si trasferiscono in un quartiere pittoresco e tranquillo. Tutto cambia un giorno quando Larissa incontra con lo sguardo la figlia della vicina, Isabelle, che si trova su una sedia a rotelle.

“Tesnota” è un film francese diretto da Kantemir Balagov, che ha realizzato anche la sceneggiatura con Anton Yarush. La storia prende piede nel 1998 in una città russa nel Caucaso, Nalchik. La vita tranquilla di una famiglia ebraica molto allargata viene profondamente scossa dal rapimento del figlio minore. Ci si trova difronte a una non semplice scelta: i familiari decidono di non chiedere aiuto alla polizia, preferendo tenere la vicenda all’interno della propria comunità.

