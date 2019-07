Regia: Eros Puglielli

Cast: Paolo Sassanelli, Andrea Sartoretti, Giulia Michelini, Massimo Poggio, Paolo Romano, Federica Di Martino, Alberto Molinari, Lucia Gravante, Gualtiero Burzi, Renato Scarpa, Aurore Erguy, Gianluca Gobbi, Claudia Coli, Pia Engleberth, Luis Molteni, Gianna Giachetti, Cristiano Callegaro, Antonio Merone

Genere: commedia, colore

Durata: 110 minuti

Produzione: Italia, 2018

Distribuzione: Minerva Pictures Group

Data di uscita: 1 agosto 2019

"Nevermind" è un film commedia episodico diretto da Eros Puglielli, ed è stato presentato in anteprima nazionale alla tredicesima edizione del Festival del Cinema di Roma nella sezione di Alice nella Città presso l'Auditorium Parco della Musica di Roma.

Nevermind: così paradossale che può realmente accadere

Le vite di cinque persone si incrociano per le vie di Roma: uno psicologo che viene investito non una, ma ben tre volte dallo stesso carro attrezzi, una baby-sitter costretta a cimentarsi in un nuovo e, per lei, improbabile lavoro, un riprovevole avvocato ossessionato dall'intimo, un vecchio amico di infanzia, imprenditore senza capitale e un cuoco paranoico con un segreto che non riesce a confessare. Le vite di questi cinque personaggi vengono messe a dura prova da avvenimenti paradossali dettati dall'assurdità della follia umana: a turno tenteranno, con risultati molto diversi, di fronteggiare le varie situazioni, e verranno condotti verso scelte non sempre prevedibili.

Nel cast sono presenti Paolo Sassanelli ("Notti magiche", regia di Paolo Virzì (2018), Andrea Sartoretti ("La notte è piccola per noi" di Gianfrancesco Lazotti del 2019), Giulia Michelini ("Io c'è" di Alessandro Aronadio (2018), Massimo Poggio e Paolo Romano ("Copperman" di Eros Puglielli (2019).

"Nevermind" è prodotto da Daniele e Fabio Tomassetti per Déjà Vu Production e co-prodotto da Minvera Pictures Groups e Monkey King Pictures.