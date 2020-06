Elisabeth Moss è un'attrice americana, con cittadinanza britannica, divenuta famosa grazie all'acclamata e sofisticata serie tv "Mad Men", in cui interpretava il ruolo di Peggy Olson.

Elisabeth Moss, l'intraprendente Peggy Olson

(Los Angeles, 24 luglio 1982)

Elisabeth Moss nasce a Los Angeles il 24 luglio del 1982 dal discografico Ron e dalla musicista Linda Moss. Da piccola vuole fare la ballerina e per portare avanti le sue aspirazioni si iscrive alla School of American Ballet di New York. Passa poi al Kennedy Center di Washington, dove prosegue gli studi.

Inizia a recitare per il piccolo schermo a otto anni, nella miniserie "Lucky/Chances"(1990), mentre appare per la prima volta al cinema nel film "Crimini immaginari" (1994) di Anthony Drazan, dove interpreta la sorellina della protagonista.

Nel corso del tempo Elisabeth Moss lavora in diverse serie tv e i suoi impegni come attrice diventano tali da porla di fronte alla scelta di abbandonare la danza.

Varie sono le partecipazioni nel corso degli anni Novanta, fino ad arrivare al 1999, anno in cui entra nel cast di "West Wing" nei panni di Zoey Bartlet per 25 puntate.

Una ragazza interrotta

Dopo alcuni piccoli ruoli, è ospite insieme a Winona Ryder e Angelina Jolie dell'istituto per persone con problemi psicologici di "Ragazze interrotte" (1999) di James Mangold. Polly Clark, questo il nome del suo personaggio, è una sedicenne dal carattere infantile, vittima a dieci anni di un incidente che l'ha sfigurata a vita e l'ha segnata nell'animo.

Nel 2004 riceve la nomina per l'Independent Spirit Award per la performance sostenuta in "Virgin" (2003).

Successivamente la sua carriera continua tra cinema e tv con ingaggi per film o serie di successo come "Law & Order" (2006), "Grey's Anatomy" (2007) e "Medium" (2007).

La svolta di "Mad Men"

La grande svolta per Elisabeth Moss arriva nel 2007 quando ottiene il ruolo di Peggy Olson nell'apprezzata "Mad Men" (2007-2015), grazie alla quale riceve una candidatura ai Golden Globe, due agli Emmy Awards e la vittoria di uno Screen Actors Guild Award. Ideata da Matthew Weiner, la serie racconta la New York degli anni Sessanta e nello specifico il mondo della pubblicità, mostrando i grandi sconvolgimenti del decennio, con una ricostruzione degli ambienti accuratissima.

Nel 2008 è protagonista dell'horror "The Attic" di Mary Lambert, mentre l'anno dopo è l'assistente di Sarah Jessica Parker in "Che fine hanno fatto i Morgan?".

La tv continua a offrire occasioni a Elisabeth Moss che nel 2012 diventa protagonista delle serie thriller made in Australia, dal titolo "Top of the Lake" diretta dalla brava Jane Campion ("Lezioni di piano", 1993). Il ruolo della detective Robin Griffin le vale il Golden Globe per la Miglior Attrice in una mini-serie o film per la televisione nel 2014.

Per il cinema la Moss partecipa a pellicole più o meno importanti, tra le quali meritano menzione: il corale "Darling Companion" (2012) di Lawrence Kasdan; "Truth - Il prezzo della verità" (2015) scritto e diretto da James Vanderbilt con Cate Blanchett e Robert Redford; "Old Man & the Gun" (2018) di David Lowery ancora con Robert Redford; "Noi" (2019) scritto e diretto da Jordan Peele con Lupita Nyong'o; e "Light of My Life" (2019) scritto, diretto ed interpretato da Casey Affleck.

Ancora tv e ruoli da protagonista per il cinema

Nel 2017 riceve un Emmy Award ed il suo secondo Golden Globe per l'interpretazione della protagonista June Osborne/Difred nella pluripremiata serie tv "The Handmaid's Tale" (2017-in corso).

In questi ultimi anni Elisabeth Moss aumenta la sua visibilità sul grande schermo. Nel 2019 è protagonista insieme a Melissa McCarthy e Tiffany Haddish dell'action "Le regine del crimine" scritto e diretto da Andrea Berloff, mentre nel 2020 torna all'horror sempre da interprete principale con "L'uomo invisibile" di Leigh Whannell. Ancora nel 2020 la troviamo nel cast di "The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun" di Wes Anderson e nel biopic sulla scrittrice americana Shirley Jackson dal titolo "Shirley" diretto da Josephine Decker.

Lorenzo Buellis