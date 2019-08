Regia: Leigh Whannell

Cast: Elisabeth Moss, Storm Reid, Aldis Hodge

Genere: azione, drammatico, horror, colore

Durata: n.d.

Produzione: USA 2020

Distribuzione: Universal Pictures

Data di uscita: 12 marzo 2020

Blumhouse, celebre casa di produzione dedicata all’horror, porta nelle sale cinematografiche il reboot omonimo di "The Invisible Man", pellicola degli anni Trenta. L’opera si inserisce all’interno del progetto chiamato Dark Universe, con cui la Universal vuole dar vita a un universo cinematografico condiviso, caratterizzato dalla presenza dei più celebri mostri dell’immaginario, come Frankenstein, Dracula e la Mummia. A quest’ultimi, infatti, sono stati dedicati i film “Dracula Untold”, pellicola del 2014 con protagonista Luke Evans, e nel 2017 “La mummia” con Tom Cruise.

Dopo Dracula e la Mummia anche l’uomo invisibile torna al cinema

Tratto dall’omonimo libro scritto da H. G. Wells, il reboot della trasposizione cinematografica de “L’uomo invisibile” narra dell’incredibile scoperta di uno scienziato, che grazie a un siero riesce a rendersi invisibile. Il film diretto da Leigh Whannel riscrive il classico dell’horror ponendo al centro della storia una donna di nome Cecilia. Quest'ultima viene a conoscenza del fatto che il proprio ex fidanzato, una persona violenta, si è tolto la vita. Ma la protagonista sospetta che in realtà l’uomo non sia veramente morto.

The invisible man: cast

Protagonista della pellicola è Elisabeth Moss, divenuta celebre grazie alla serie cult “Mad Men” in cui ha interpretato il ruolo della pubblicitaria Peggy Olson, personaggio che le è valso le candidature ai Golden Globe e agli Emmy Awards. Premi poi entrambi vinti nel 2017 grazie a un altro importante ruolo nella serie tv distopica “The handmaid’s tale”, in cui ha prestato il proprio volto all’ancella Difred.

Ad affiancarla l’attrice Storm Reid che, nonostante la giovane età, conta già nella sua carriera ruoli in prodotti importanti, sia al cinema che alla televisione. Tra questi “12 anni schiavo”, film del 2014 vincitore di vari premi Oscar e “Nelle pieghe del tempo”, pellicola diretta dalla regista Ava DuVernay, con cui ha lavorato anche nella serie tv “When They See Us”. Altro show televisivo a cui ha partecipato è ”Euphoria”, il primo teen drama di HBO.