Light of My Life (2019)

Regia: Casey Affleck

Cast: Casey Affleck, Elisabeth Moss, Tom Bower, Timothy Webber, Kory Grim, Patrick Keating, Anna Pniowsky, Monk Serrell Freed, Hrothgar Mathews

Genere: Drammatico, colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2019

Distrubuzione: Notorious Pictures

Data di uscita: 7 novembre 2019

In "Light of My Life" Casey Affleck è un padre solo che protegge la figlia undicenne da una realtà post-apocalittica priva di donne, tra fredde foreste incontaminate e villaggi abbandonati.

Light of My Life: una coraggiosa storia d’amore paterno

Dopo che un potente virus ha sterminato quasi tutta la popolazione femminile, un giovane padre (Casey Affleck) deve far di tutto per proteggere sua figlia (Anna Pniowsky). Un mondo di solo uomini, lasciati ai loro peggiori vizi e privati dell’amore, non è di certo un posto sicuro per una bambina alla soglia delle pubertà. Padre e figlia si rifugiano così nei boschi desolati, spacciando la piccola Rag per maschio nelle rare interazioni con il mondo esterno.

Light of My Life: un delicato racconto apocalittico

Presentato alla 69esima edizione del Festival di Berlino l’8 febbraio 2019, "Light of My Life" segna il debutto alla regia di Casey Affleck, premio Oscar nel 2017 per "Manchester by the Sea".

Le riprese del film sono cominciate nel febbraio 2017 sulle rive del lago Okanagan nella Columbia Britannica, Canada. Il ritmo della pellicola è scandito dai lunghi silenzi dei due protagonisti, cupi e tesi come il gelido inverno che li circonda. La recitazione non verbale prevale per la maggior parte delle scene, lasciando ampio spazio ai dolci e stanchi sguardi del solitario padre, che ha ormai votato la propria vita alla protezione della sua bambina.

"Light of My Life" si distingue anche per essere un film apocalittico che non verte la sua attenzione sulle rovine di città o su titaniche battaglie, ma predilige il racconto schietto della deriva morale umana.