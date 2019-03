(Box Office USA: incassi 8 -10 marzo 2019) Domina il weekend “Captain Marvel” che, con oltre 150 milioni di dollari, debutta direttamente in prima posizione. Al secondo posto troviamo “Dragon Trainer – il mondo nascosto” che insieme a “A Medea Family Funeral” perde una posizione ma mantiene buoni incassi.

Box Office USA: Scende in campo la prima eroina di casa Marvel

Durante il secondo weekend di marzo la gara d’incassi è stata vinta, come era lecito aspettarsi, da “Captain Marvel” che con 153.000.000 dollari si aggiudica il primo posto nella classifica del box office. Secondo posto per film d’animazione Dreamworks ““Dragon Trainer – Il mondo nascosto” alla sua terza settimana in programmazione, pur mantenendo una buona presenza nelle sale, dimezza i suoi incassi passando dai 30 milioni di euro dello scorso fine settimana ai 14.696.000 dollari di questo weekend per un totale di 119.662.125 dollari.

Stessa sorte per “A Medea Family Funeral“, la commedia di Tyler Perry che, seppur con ottimi incassi, soffre di un calo fisiologico alla sua seconda settimana dall’uscita in sala, incassando 12.050.000 dollari (45.879.810 dollari totali) rispetto ai 27.062.332 dello scorso weekend aggiudicandosi così la terza posizione.

In quarta posizione troviamo “The LEGO Movie 2 – Una nuova avventura“, vicinissimo a sfiorare i 100 milioni di dollari (97.109.961) complessivi nelle sue cinque settimane in classifica, che con un incasso di 3.825.000 dollari supera di poco “Alita: Angelo della Battaglia” al quinto posto con 3.200.000 dollari ( 78.346.064 dollari totali).

Box office USA: “Green Book” capolista della seconda cinquina

Continua, forte dei suoi tre premi Oscar, la maratona di “Green Book” che alla sua diciassettesima settimana guadagna ancora ben 2.488.000 dollari, aggiudicandosi il sesto posto e raggiungendo quota 80.140.871 dollari di incasso totale.

Il settimo e l’ottavo posto sono entrambi di due commedie alla quarta settimana di programmazione. “Non è romantico?“, film con Rebel Wilson e Liam Hemsworth che coi sui 2.410.000 (44.154.720 dollari complessivi) mantiene la sua posizione rispetto alla settima scorsa ed è prima dell’ottavo posto di “Una famiglia al tappeto“ di Stephen Merchant con Dwayne Johnson, che incassa 2.188.868 (18.656.958 dollari totali) e perde due posizioni in classifica.

“Greta” il film drammatico brasiliano, con un incasso di 2.161.000, arretra solo di una posizione in classifica rispetto all’esordio di settimana scorsa in ottava posizione, assicurandosi un nono posto con 8.252.000 dollari complessivi.

Box Office USA : Apollo 11 – un documentario in TOP 10

Molto interessante è la posizione di Apollo 11, documentario della NASA uscito solo su Imax, che nonostante le sole 405 sale in cui è programmato, riesce a guadagnare ben 1.301.000 di dollari e ad aggiudicarsi la decima posizione, perdendo pochissimo rispetto ai 1.607.040 di settimana scorsa e raggiungendo alla sua seconda settimana di programmazione 3.780.952.

Federico Renis

11/03/2019