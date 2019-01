Titolo originale: Fighting With My Family

Regia: Stephen Merchant

Cast: Dwayne Johnson, Lena Headey, Jack Lowden, Florence Pugh, Vince Vaughn, Nick Frost, Stephen Merchant, Paul Wight

Durata: n/d

Genere: Biografico, colore

Produzione: USA, Gran Bretagna, 2019

Distribuzione: Eagle Pictures

Data di uscita: 23 maggio 2019

Intitolato in lingua originale “Fighting With My Family”, "Una famiglia al tappeto" è la storia vera della superstar del wrestler britannica WWE Paige. Lei e suo fratello Zak non vedono l’ora di fare il loro debutto sul ring ad alti livelli. La salita al podio della giovane lottatrice dopo l’esclusione del fratello sarà tutta in salita, dal momento che anche la famiglia l'abbandonerà.

Una famiglia al tappeto: il ritratto di una donna forte e determinata nei suoi obiettivi

Il regista Stephen Merchant racconta la vita della campionessa di wrestler Paige e della sua grande famiglia conosciuta dai fan del genere come la Knight Dynasty. La passione per il ring unisce il patriarca "Rowdy" Ricky Knight, la madre detta Sweet Saraya e i due fratelli Zebra Kid e Zak Zodiac .

"Una famiglia al tappeto" segue le vicende di questa famiglia ossessionata dalla lotta professionista. Ancora una volta lo sport - e la lotta in particolare - diventano una metafora per raccontare le difficoltà della vita. Produce l’opera la star dei film d’azione americano “The Rock” aka Dwayne Johnson che appare anche nel cast nei panni di un lottatore.

Un film con un cast stellare ispirato ad un documentario del 2012 sulla famiglia Knight

Il cast di "Una famiglia al tappeto" include, oltre a “The Rock”, Lena Headey, Nick Frost, Jack Lowden e Vince Vaughn e vede nei panni di Paige Florence Pugh. La giovane attrice inglese ha già girato nell’ultimo anno “The Commuter” e il film storico per Netflix “Outlaw King”. Firma la sceneggiatura lo stesso regista Stephen Merchant, alla sua opera prima.