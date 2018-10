Box Office USA: “Halloween” scala la classifica

Box Office USA (dal 26 al 28 ottobre 2018). “Halloween” di David Gordon Green vince il weekend americano scavalcando “A Star Is Born” di Bradley Cooper, rimane saldo in terza posizione “Venom“.

Box Office Usa: il grande ritorno del killer Michael Meyer

Con un parziale di 32.045.000 dollari “Halloween” con protagonista Jamie Lee Curtis, è il film più visto negli Stati Uniti nel weekend appena concluso. La pellicola giunta alla sua seconda settimana nelle sale ha totalizzato un incasso pari a 126.698.400 dollari

“Halloween” segna il ritorno sul grande schermo di Michael Meyer lo spietato serial killer protagonista di ben 11 film, in questo nuovo episodio l’assassino si ritrova di nuovo faccia a faccia con Laurie Strode in un emozionante scontro finale.

Scende in seconda posizione “A Star Is Born” dopo aver dominato letteralmente la classifica per settimane. La storia d’amore fra Bradley Cooper e Lady Gaga ha chiuso la sua quarta settimana nelle sale americane con un parziale di 14.145.000 dollari che sommati a quelli delle settimane precedenti lo portano a un totale di 148.722.400 dollari.

Rimane saldamente ancorato al terzo posto, invece, la pellicola della Marvel dedicata al cattivo di Spiderman “Venom”. Il lungometraggio d’azione firmato dal regista Ruben Fleischer, ha chiuso la sua quarta settimana di messa in onda con un parziale di 10.800.000 dollari per un totale di 187.282.314, confermando ancora una volta il grande successo di questo genere cinematografico.

Al quarto posto di questo Box Office americano di fine ottobre 2018, troviamo invece il film per ragazzi di Ari Sande “Piccoli Brividi – I fantasmi di Halloween” sequel della popolare pellicola del 2015 ispirato ai personaggi creati da R.L. Stine, lo Stephen King dell’ horror per ragazzi.

La piccola ha chiuso il weekend che va dal 26 al 28 ottobre 2018 con un incasso parziale di 7.500.000 dollari, per un totale complessivo di 38.348.809 dollari.

Box Office Usa: i film dalla quinta alla decima posizione

Quinto posto “Hunter Killer – Caccia negli abissi” al suo debutto nelle sale dei cinema americani. La pellicola firmata dal cineasta Donovan Marsh ha ottenuto al botteghino un incasso pari a 6.650.000 dollari.

Sesto e settimo classificato di questo Box Office Usa sono rispettivamente le pellicole “The Hate U Give” di George Tillman Jr e “First Man – Il Primo Uomo” del regista Damien Chazelle.

“The Hate U give” (“Il coraggio della verità”) ha chiuso questa settimana con un incasso parziale di 5.100.000 dollari per un guadagno totale paro a 18.300.005 dollari. Mentre, il lungometraggio biografico sulla vita e la carriera di Neil Armstrong interpretato da Ryan Gosling ha incassato un parziale di 4.935.000 dollari che sommati a quelli precedenti lo portano a un totale di 37.880.080 dollari.

L’ottava posizione di questa classifica dei 10 film più visiti al cinema negli Stati Uniti, è occupato dalla pellicola d’animazione “SmallFoot – Il mio amico delle nevi”. Dopo ben cinque settimane nelle sale cinematografiche di oltre oceano, il racconto del simpatico Yeti alla ricerca della figura per mitologica degli esseri umani, si porta a casa un incasso parziale di 4.750.000 dollari, per un totale complessivo di 72.591.050 dollari.

Fanalini di coda di questa classifica di fine ottobre, troviamo i film “La Scuola Serale” di Malcolm D. Lee e “Mid90s” del regista Jonah Hill.

“La scuola serale” si posiziona nona con un incasso parziale ottenuto nel weekend appena concluso che ammonta a 71.451.025 dollari. Mentre, con un incasso di parziale di 3.000.000 dollari, “Mid90” occupa la decima e ultima posizione di questo box office. La commedia che racconta la storia di un giovane vissuto a Los Angeles negli anni 90 dopo due settimane nelle sale cinematografiche americane ha incassato un totale di 3.000.000 dollari.

Chiara Broglietti

29/10/2018