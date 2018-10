Venom - Recensione: arriva Venom e per magia stiamo tutti dalla sua parte

La Marvel centra l'obiettivo anche stavolta, confezionando una pellicola dal ritmo incessante, che riesce a far entrare il pubblico in empatia con un non eroe, finora noto ai più come uno dei più acerrimi nemici di Spiderman, per cui poco amabile, anzi, un vero e proprio cattivo cinematografico e non.

Eppure, attingendo dalle varie saghe fumettistiche che hanno Venom tra i protagonisti, fondendo le origini con elementi propri di quei cartoons in cui il personaggio è stato reinventato nel corso degli anni, i realizzatori danno vita ad un racconto credibile sull’incontro tra il simbionte alieno ed il suo ospite, il giornalista Eddie Brock, creando addirittura un altro cattivo su cui poter dirottare l’antipatia dello spettatore in sala. Il tutto permeato da un notevole umorismo, che caratterizza lo scorrere dell’intera vicenda.

Venom: il non eroe che affascina, grazie all’estro di Tom Hardy

Così, con un gioco di prestigio narrativo, qui il mostro ha sembianze umane, quelle del folle dottor Carlton Drake, un uomo senza morale, che non ha problemi a sacrificare la vita altrui per i suoi scopi, e non quelle dello strisciante alieno che disgustava e spaventava. Drake ha il volto di Riz Ahmed (“Il fondamentalista riluttante”, “Rogue One: A Star Wars Story”), sempre in parte in un ruolo che sembra calzargli a pennello.

“Venom” ha tutti i requisiti necessari per inserirsi nella folta schiera dei film Marvel sui supereroi, seppur l’eroe sia latitante, non mancano neppure quelle corse frenetiche e quel sonoro assordante proprio degli action movie che tanto piacciono agli estimatori del genere. San Francisco poi ben si presta a fare da contorno alle fughe al cardiopalma ed alla vita tormentata di Eddie, che Tom Hardy interpreta in modo magistrale, entrando subito nel cuore di chi sta oltre lo schermo. Il suo giornalista, troppo onesto per essere vero, intenerisce per l’idea di verità che persegue, giocandosi il tutto per tutto, e per come affronta il suo rapporto col simbionte.

Deliziosa come sempre Michelle Williams, stavolta impegnata nel ruolo di Anne, la donna di cui il protagonista è innamorato.

Venom: un film che lascia aperti tanti sviluppi

Il rodato meccanismo Marvel funziona anche stavolta, quel mix di umanità e poteri non possono non caratterizzare anche Eddie, che di poteri suoi in vero non ne ha, distogliendo lo sguardo dal simbionte, impedendo di accostare quest'ultimo a Spiderman, perché a interessare lo spettatore è solo il protagonista e il modo in cui uscirà da questa complicata situazione.

Possiamo definire questo un capitolo introduttivo, una sorta di presentazione del personaggio, una sua rilettura, dalla quale ripartire per indagare nuovi orizzonti.

Ad attendere lo spettatore paziente, che non esiterà a far scorrere i lunghissimi titoli di coda, ci saranno ben due contenuti extra, distanziati di quasi cinque minuti l’uno dall’altro.

L’unica nota dolente è il doppiaggio, che non rende giustizia alla versione originale.

"Venom" è un film che consigliamo sicuramente, con coca-cola pop-corn: intrattenimento d’alto livello!

Maria Grazia Bosu