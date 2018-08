Box Office Usa: “Crazy & Rich” sempre in testa alla classifica

Box Office Usa: (24 – 26 agosto). Per il secondo weekend consecutivo la commedia del regista Jon M. Chu si conferma il film più visto nei cinema statunitensi. Seguono in seconda e terza posizione “Shark – Il primo squalo” e “Pupazzi senza gloria” quest’ultimo al suo debutto nelle sale.

Box Office Usa: “Crazy & Rich” una bizzarra storia d’amore che fa impazzire il pubblico americano

La storia d’amore tra Rachel Chu e Nick, ha completamente incantato il pubblico americano. La commedia dal titolo “Crazy & Rich” che segue le vicende amorose tra una ragazza di New York e il suo ricco boyfriend malese, è per la seconda settimana consecutiva il film che ha incassato di più nei cinema americani. Chiude l’ultimo weekend di agosto con un incasso parziale pari a 25.010.000 di dollari per un totale di 76.817.947 dollari.

Continua l’onda positiva per l’action movie “Shark – Il primo squalo” che ottiene la seconda posizione della classifica con un parziale di incassi che ammonta a 13.030.000 di dollari che lo portano, così, a un totale di 105.300.646 dollari.

Terzo posto per la new entry “Pupazzi senza gloria”una commedia del regista Brian Henson. In immaginario mondo in cui umani e pupazzi convivono pacificamente un inedita coppia di detective formata proprio da un umano e un pupazzo, sono chiamati a risolvere una serie di misteriosi omicidi che coinvolgono le star di uno show per bambini degli anni ’80.

“Pupazzi senza gloria” nel suo primo weekend in sala ha ottenuto un guadagno pari a 10 milioni di dollari.

Box Office Usa: i film dal quarto al decimo posto in classifica

Fuori dal podio americano il film con Tom Cruise “Mission: Impossible – Fallout” che si posiziona al quarto posto della classifica. Chiude il weekend del 24 agosto con un parziale di 8.000.000 dollari, che sommato alle settimane precedenti lo portano a un totale complessivo di 193.900.660 dollari.

Quinto posto per il film su Christopher Robin, l’amico umano di Winnie The Pooh: “Ritorno al bosco del 100 Acri“. La pellicola a cura di Marc Forster ha incassato un parziale di 6.340.000 dollari per un totale che ammonta a 77.628.783 dollari.

Al sesto e al settimo posto del Box Office Usa di questo weekend troviamo i film “Mile 22” di Peter Berg e “Alpha – Un’amicizia forte come la vita” del cineasta Albert Hughes. I rispettivi parziali di queste due pellicole sono di 6.030.000 dollari per il sesto che totalizza dalla sua messa in onda un guadagno complessivo pari a 25.170.954 euro. Mentre, “Alpha” ottiene la settima posizione con un parziale relativo al weekend appena concluso, di 5.600.000 di dollari per un totale di 20.160.574 dollari.

Ottava posizione per “BlacKkKlansman” il film di Spike Lee. Il film ha chiuso la settimana con un incasso parziale di 5.345.000 di dollari che lo portano a un totale complessivo dal giorno della sua uscita nelle sale americane che è pari a 32.037.540 dollari.

“A-x-l” e “Slender Man” chiudono la classifica di questa settimana rispettivamente in nona e decima posizione.

La pellicola di fantascienza a cura del regista Oliver Daly, nel suo weekend di debutto, ha incassato 2.939.356 dollari. Chiude in decima posizione l’horror di Sylvain White con parziale di incasso che ammonta a 2.785.000 dollari per un totale di 25.403.116 dollari guadagnati fino alla settimana appena conclusa.

Chiara Broglietti

27/08/2018