Box Office Italia: “Halloween” vince il weekend

Box Office USA (dal 26 al 28 ottobre 2018). “Halloween” del regista David Gordon Green si aggiudica il weekend italiano della classifica dei dieci film più visti nei cinema. Scivola in seconda posizione “A Star Is Born” di Bradley Cooper con protagonista Lady Gaga, mentre in terza posizione a sorpresa si piazza “Piccoli Brividi 2 – I fantasmi di Halloween”

Box Office italia: “Halloween” soffia la prima posizione al capolavoro di Bradley Cooper, sul podio anche la pellicola per ragazzi “Piccoli Brividi 2”

Con un incasso di 1.170.846 euro “Halloween” debutta nelle sale italiane e si conquista la prima posizione di questo Box Office di fine ottobre. La pellicola con protagonista Jamie Lee Curtis segna il ritorno sul grande schermo di Michael Meyer lo spietato serial killer che affronta per l’ultima volta sempre durante la notte di Halloween la sua antagonista Laurie Strode .

Perde una posizione rispetto alle due settimane precedenti la pellicola “A Star Is Born” che si posiziona seconda. La storia d’amore fra Bradley Cooper e Lady Gaga ha chiuso questo weekend nelle sale dei cinema italiani con un parziale di 955.313 euro che sommati a quelli delle settimane precedenti lo portano a un totale di 4.998.191 euro.

Sale fino a guadagnare la terza posizione della classifica, il film per ragazzi “Piccoli Brividi 2 – I fantasmi di Halloween” del regista Ari Sande il sequel della pellicola del 2015 ispirata ai personaggi creati da R.L. Stine, considerato lo Stephen King dell’ horror per ragazzi.

La pellicola ha chiuso il weekend che va dal 26 al 28 ottobre 2018 con un incasso parziale di 595.976 euro, per un totale complessivo di 1.286.378 euro.

Al quarto posto troviamo, invece, “Euforia” la seconda produzione da regista di Valeria Golino al suo debutto nei cinema italiani. Il film con protagonista Riccardo Scamarcio, Valerio Mastandrea e la bella Isabella Ferrari ha chiuso questo weekend con un incasso di 536.142 euro.

Box Office Italia: i film di metà classifica

Quinto posto per la pellicola “Uno di famiglia” al suo debutto nelle sale dei cinema italiani . La commedia diretta da Alessio Maria Federici , che racconta le disavventure di Luca, interpretato da Pietro Sermonti un tranquillo insegnante di dizione che un giorno, per caso, salva da un attentato stradale uno dei suoi alunni, Mario, figlio di Don Peppino, impersonato da Nino Frassica, boss di una potente famiglia malavitosa calabrese. Il film ha ottenuto al botteghino un incasso pari a 493.943 euro.

Al sesto e settimo psoto di questo Box Office italiano troviamo, invece, le pellicole “The Children Act – Il Verdetto” Richard Eyre e “Zanna Bianca” di Alexandre Espigares.

“The Children Act – Il Verdetto” ha chiuso questa settimana con un incasso parziale di 491.207 euro per un guadagno totale di 1.087.508 euro. Mentre, il lungometraggio animato con protagonista il cucciolo di lupo alle prese con le sfide che gli pone la vita, ha incassato in questo dine settimana un parziale di 413.208 euro che sommati a quelli precedenti lo portano a un totale di 1.561.327 euro.

Box Office Italia: “Venom” finisce tra i tre peggiori in classifica

L’ottava posizione di questa classifica dei 10 film più visiti al cinema Italia, è occupato dalla pellicola targata Marvel “Venom“. Dopo essere stato per molte settimane in cima alla classifica, scivola tra i tre peggiori di questa settimana. Chiude questo weekend con un incasso parziale di 1.561.327 euro, che lo porta ad un totale complessivo che ammonta comunque alla favolosa cifra di 1.561.327 euro.

Fanalini di coda di questa classifica di fine ottobre, troviamo i film “Soldado” di Stefano Sollima e “Pupazzi senza Gloria” del regista Brian Henson.

“Soldado” si posiziona nono con un incasso parziale di 367.800 euro per un totale di 1.154.680 euro. Mentre, con un incasso di parziale di 353.148 euro, “Pupazzi senza gloria” chiude il box office italiano di questa settimana. La commedia ha guadagnato dalla settimana di debutto un totale di 1.134.408 euro.

Chiara Broglietti

29/10/2018