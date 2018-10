Zanna Bianca - Recensione: una storia emozionante resa ancora più poetica dalla narrazione di Tony Servillo

Il cineasta Alexandre Espigares firma una romantica reinterpretazione cinematografica del romanzo del 1906 "Zanna Bianca" l'opera di Jack London che rappresenta ancora oggi uno dei capolavori della letteratura americana. Pensato per essere un film d'animazione per bambini "Zanna Bianca" in realtà è molto di più. La trama della pellicola di Espigares è abbastanza fedele a quella del romanzo originale, anche se non mancano degli spunti di originalità e in anche nell'andamento della storia che spesso richiama alcune caratteristiche di un'altra opera di London "Il Richiamo della Foresta".

Non è facile dare una chiave di lettura innovativa a un grande classico come questo, considerando anche che "Zanna Bianca" è stato già stato sia al cinema che in tv innumerevoli volte, la versione più amata e famosa è quella che risale al 1991 di Randal Kleiser con Ethan Hawke e Klaus Brandauer.

"Zanna Bianca" nella nuova versione per bambini solo apparentemente un semplice film per bambini.

Uno degli elementi più entusiasmanti di questa pellicola è l'estetica. Attraverso l’animazione delicata e suggestiva curata da Espigares e Stanane Gallard, lo spettatore riesce a immergersi totalmente nella storia creando dei veri e propri quadri in movimento. Il tutto viene valorizzato, dalla calda voce narrante dell'attore partenopeo Toni Servillo - che accompagna gentilmente lo spettatore dentro il viaggio del giovane lupo - e il tutto viene reso ancora più suggestivo dalle delicate musiche di Bruno Coulais.

Zanna Bianca: un film pensato per i bambini ma che fa innamorare gli adulti

Non stupitevi se dopo aver sentito gli ululati finali di Zanna Bianca, vi ritroverete con il fazzoletto in mano ad asciugarvi qualche lacrimuccia, è impossibile non farsi coinvolgere emotivamente da questa storia. "Zanna Bianca" è un'altalena di emozioni, che vanno dalla gioia come nella scena in cui il cucciolo è finalmente diventato un lupo e comprende di conquistato la fiducia del capo del villaggio dei pellerossa, ma non mancano neanche i momenti di profonda malinconia, il più bello e significativo è quello rappresentato dal distacco dalla madre.

Diversamente da come di solito siamo abituati, per quanto riguarda "Zanna Bianca" le migliori scene del film sono quelle prive di dialogo, dove tutto è lasciato agli amici a quattro zampe. Al contrario i momento parlati della storia, perlomeno i dialoghi dei “bianchi” (rispetto a quelli tra i natii) risultano abbastanza noiosi e scontati, mentre le scene solamente narrate sono pura poesia.

Purtroppo, la sceneggiatura curata da Espigares e Stéphane Gallard, si perde leggermente sul finale. Tralasciando alcune semplificazioni di alcuni pezzi di trama, come il tentativo da parte della moglie dello sceriffo di educare Zanna Bianca trattandolo come fosse un essere umano e non da animale qual'è, con un naturale istinto predatorio, che sicuramente sono volute considerando il target a cui si riferisce la pellicola; in generale il film si perde un po' di coesione sul finale e affonda nel deja vu e nel prevedibile.

Questa nuova versione animata di "Zanna Bianca" è veramente in generale molto piacevole da vedere ed è adatta ai bambini ma forse ancor di più ai grandi, ai quali mi auguro gli venga voglia una volta conclusa la visione, di andare a casa e magari leggere insieme ai loro figli il romanzo originale di London. Questa pellicola è una full immersion in un mondo fantastico in cui grandi temi sociali come il rapporto tra uomo e natura, la differenza culturale tra i nativi americani e i "bianchi" emergono attraverso una semplicità di racconto disarmante. "Zanna Bianca" è ottanta minuti di pura emozione.

Chiara Broglietti